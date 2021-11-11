قهوة الصباح والشاى يقللان من خطر الإصابة بالخرف

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن دراسة حديثة كشفت عن أن تناول نظام غذائي "مضاد للالتهابات'' يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالخرف بمقدار الثلث، كما أن الشاي والقهوة والفاكهة والخضروات والبقوليات تحتوي جميعها على مركبات نباتية صحية.

وتابعت أن كوبا من الشاي وقهوة الصباح والفواكه والخضروات والبقوليات، مثل العدس والحمص، كلها تحتوي على مركبات نباتية صحية.

وأضافت أن هذه الأنظمة تساعد في مكافحة الالتهابات المرتبطة بالعمر في الجسم والتي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالخرف.

وأشارت إلى أن الدراسة تضمنت النظام الغذائي لأكثر من 1000 شخص من كبار السن وللأطعمة المضادة للالتهابات، وتتبعتهم على مدار 3 سنوات في المتوسط.

ووجدت الدراسة أن أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا مضادًا للالتهابات استهلكوا حوالي 20 قطعة من الفاكهة و19 حصة من الخضار وأربع حصص من البقوليات و11 كوبًا من القهوة أو الشاي في الأسبوع المتوسط، بالمقارنة مع هذه المجموعة، فإن أولئك الذين لديهم أقل نظام غذائي مضاد للالتهابات كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف بثلاث مرات.

وقال الدكتور نيكولاوس سكارميس، كبير مؤلفي الدراسة من جامعة كابوديستريان بأثينا في اليونان: "تشير هذه النتائج إلى أنه يمكن للناس حماية أدمغتهم من خلال تناول طعام صحي أكثر".

وتضاربت الدراسات الأخيرة حول تأثير القهوة والشاي على الصحة الجسدية والعقلية للإنسان، حيث أكدت بعض الدراسات أن الإفراط في شرب القهوة بكثرة يؤثر على عضلة القلب بالسلب، بينما أكدت دراسات أخرى أن شرب 3 أكواب قهوة يوميا يقي الإنسان من الإصابة بأمراض الخرف والشيخوخة المبكرة، كما أنه يساعد على تجديد خلايا المخ وتنشيطها.

وعلى العكس الشاي الذي اتفقت معظم الدراسات على فوائده رغم التحذيرات من تأثيراته السلبية على مستوى ضغط الدم ومخزون الحديد بالجسد.