الخميس 11 نوفمبر 2021
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مصر

«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة

الأرصاد
الأرصاد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا، الجمعة، نهارًا طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

حالة الطقس غدًا

وتوقع الخبراء شبورة مائية في الصباح الباكر (من 5 إلى 7 صباحا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وأمطارا خفيفة على مناطق من السواحل الغربية (السلوم- مطروح- الضبعة) على فترات متقطعة (30% تقريبا)، وأمطارا خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة (40 :50% تقريبا)، وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى 2.25، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيها من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

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بيان درجات الحرارة 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 26 17
الإسكندرية 26 18
وادي النطرون 26 18
طنطا 27 17
شبين الكوم 26 17
دمنهور 26 18
بلطيم 26 17
مطروح 26 17
السلوم 25 18
سيوة 27 15
بورسعيد 26 21
دمياط 26 20
الزقازيق 27 19
المنصورة 27 19
الإسماعيلية 26 18
السويس 26 19
العريش 26 19
رفح 25 18
رأس سدر 28 18
نخل 28 12
نويبع 29 22
طابا 28 20
كاترين 25 12
الطور 28 22
شرم الشيخ 29 22
الغردقة 29 21
مرسى علم 30 19
الفيوم 28 16
بني سويف 27 17
المنيا 28 18
أسيوط 27 17
سوهاج 29 17
قنا 30 18
الأقصر 31 17
أسوان 33 19
إدفو 32 20
أبوسمبل 32 20
الوادي الجديد 34 18
شلاتين 32 20
أبورماد 31 20
حلايب 31 21
رأس حدربة 31 21

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