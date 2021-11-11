الخميس 11 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سجال الأهلى والزمالك بين مغني ووالده على أنغام الربابة بسوهاج

محمد عزت
محمد عزت

في جنوب محافظة سوهاج وبالتحديد في مركز البلينا اشتهر صيت الرئيس "عزت" كما يلقبونه  محبيه وابنه "محمد عزت" بأصواتهم المتميزة بالغناء فى الفن الشعبي على أنغام الربابة والناي ليطربوا السامعين بالسيرة الهلالية والأغانى الشعبية القديمة حتى ذاع صيتهم فى محافظات الصعيد.

بأنغام حزينة على أوتار الربابة لتحكي مستمعيها حكايات من زمن الفن الأصيل بعيد عن بدعة المهرجانات وسقوط المعاني والكلمات فى جو الصوت المرتفع ومكبرات الصوت ليلحن الاب وابنه ألحان شعبية بكلمات لها مغزى ومعنى تطرب من يسمعها وتنسحب خيالاته مع القصص التى يرويانها على أوتار الربابة والناي والمزمار البلدي كأنهم يشاهدون فيلم سينمائي ممتع.

وبانتهاء دوري القمة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك دار سجال بين الأب الزملكاوي المتعصب لفريقه وابنه الأهلاوي المتعصب لناديه، ولكن ليست كالمعتاد بمشادة كلامية ولكن بالفن الشعبى ليطربا مستمعيهما بانتصارات وإخفاقات الناديين بصورة فكاهيه.

فيقول الفنان محمد عزت من مشجعي النادي الأهلي: "قول كلامك تاتا تاتا ميبقاش كله غتاتة إحنا هزمناكم خمسة تلاته" ليرد عليه والده: "إحنا نادي محترفين ومعروفين بفريق الملك والملك يعنى الزمالك...بعينك بصلي بعينك خدنا الدورى من عينك".

ويستمتع الحاضرين بسجال العزف والغناء وسط موجات من الضحك على الأسلوب الذى يملؤه السجع والفكاهة وتنظيم شطرات الأبيات.

 

الاهلى الزمالك الدوري سوهاج وفاة سحب المصرية

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