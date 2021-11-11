الخميس 11 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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سفير بريطانيا يزور مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية

قنصل بريطانيا يزور
قنصل بريطانيا يزور الأكاديمية العربية

استقبل الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، اليوم الخميس، السفير جاريث بايلى، سفير بريطانيا  بالقاهرة، والوفد المرافق له وذلك بالمقر الرئيسي للأكاديمية بأبي قير بالإسكندرية.

وفي بداية اللقاء رحب رئيس الأكاديمية بالسفير البريطاني، معربًا عن سعادته لهذه الزيارة، وحرص "عبد الغفار "على تهنئة السفير  بتولي مهامه الدبلوماسية متمنياً له التوفيق والنجاح.

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وخلال اللقاء استعرض رئيس الأكاديمية كافة الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري  والجامعات البريطانية، كما قدم عرضًا موجزًا عرّف من خلاله السفير بالأكاديمية واتفاقيات التعاون العلمية والبحثية، بين  الأكاديمية وكبريات الجامعات في العالم ، بالإضافة إلى برامج التبادل الطلابي.

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وأكد عمق العلاقات العلمية والتعاون المشترك مع الجامعات البريطانية والأكاديمية معربًا عن أمله فى المزيد من تعزيز التعاون العلمى خلال المرحلة المقبلة، قائلًا " نشرف بأن تكون الأكاديمية أحد المقاصد التى يزورها السفير البريطاني خلال تواجده بمحافظة الإسكندرية"


من جانبه، وجه سفير بريطانيا  الشكر للدكتور إسماعيل عبد الغفار على حسن الاستقبال والضيافة، مٌثمناً الدور الكبير الذي تقدمه الأكاديمية فى  تأهيل طلابها  علمياً وعملياً.

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و أثنى سفير بريطانيا على ما رآه في  الأكاديمية من منشآت كبيرة متقدمة، كما تطرق في حديثه إلى استراتيجية الاكاديمية ورؤيتها المستقبلية .

كما قام السفير البريطانى بجولة تفقدية بمنشات الاكاديمية ومركز القبة السماوية شاهد من خلاله فيلمًا  تسجيلياُ عن الأكاديمية ومراحل انشاء مركز القبة السماوية.

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كما شهدت الزيارة طابور عرض طلاب الأكاديمية وذلك بحضور جاريث بايلي سفير بريطانيا لدى القاهرة، و كرستوفر لارتر القنصل الفخرى للمملكة المتحدة بالأسكندرية، و السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية،و الدكتورة دينا الظاهر مدير إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية، والوزير مفوض الدكتور محمد خير مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية.

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واشاد الدكتور إسماعيل عبد الغفار، بما قدمه السفير كمال حسن علي الامين العام المساعد للشؤون الإقتصادية بجامعة الدول العربية خلال فترة تواجده في ذلك القطاع الهام والحيوى في العمل العربي المشترك مشيرًا أن القطاع الاقتصادي يقدم رسالة سامية لأمتنا العربية.

كما حرص رئيس الأكاديمية علي تكريم السفير الدكتور كمال حسن علي تقديرًا لدوره في إثراء العمل العربي المشترك خلال رئاسته للقطاع الاقتصادي بجامعة الدول العربية.

الأكاديمية العربية سفير بريطانيا بالقاهرة الإسكندرية الجامعات البريطانية العربية للعلوم والتكنولوجيا

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وائل لطفي

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