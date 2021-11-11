الخميس 11 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

رئيس «إفريقية النواب» يحاضر مشاركى 13 دولة بمعهد الدراسات الدبلوماسية

النائب شريف الجبلي
النائب شريف الجبلي

ألقى النائب شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، محاضرة  للدبلوماسيين الأفارقة وعددهم 17 مشاركا من 13 دولة إفريقية من الناطقين باللغة الإنجليزية، بمعهد الدراسات الدبلوماسية.

وتناول الدكتور شريف الجبلى، خلال المحاضرة، دور مجلس النواب ولجنة الشئون الإفريقية بالمجلس تجاه الدول الإفريقية والاهتمام الكبير من مصر فى التعاون مع دول القارة السمراء وإقامة العديد من مشروعات البنية الأساسية وتنفيذ مشروعات مهمة فى الصحة والتعليم خاصة بعد ان عادت مصر بقوة إلى الدول الإفريقية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 كما تناول الدكتور شريف الجبلى بالشرح والتحليل الحياة البرلمانية المصرية ودور واختصاصات مجلسى النواب والشيوخ ولجانهما النوعية فى إثراء الحياة السياسية وأيضاً أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية فى دعم دور الدبلوماسية الرسمية لمصر تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والإفريقية والدولية.

النائب شريف الجبلى لجنة الشؤون الأفريقية مجلس النواب محاضرة للدبلوماسيين الدراسات الدبلوماسية

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