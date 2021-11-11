وداعًا للصيف.. طبيب نفسي يوضح حلول سحرية للقضاء على كآبة الشتاء

الشعور بالحزن بشأن نهاية الصيف هو رد فعل طبيعي، ولكن في بعض الأحيان قد يؤثر بداية الشتاء بشكل خطير على مزاجنا، فوفقًا لطبيب النفس وخبير اليقظة الرائد في المملكة المتحدة “Hope Bastine” يمكن أن يؤثر هذا الشعور على قدرتنا على الاستمتاع، وصعوبة النوم، وقلة الدافع.

يقدم موقع “daily mail” حلول رائعة للقضاء على كآبة الشتاء:



احتضان عادات نوم جيدة

ربطت الأبحاث انخفاض ضوء الشمس في الشتاء بتعطيل إيقاع الساعة البيولوجية لدينا، وهذا التغيير المفاجئ في إيقاع الساعة البيولوجية لدينا يؤدي بدوره إلى التخلص من نمط نومنا الذي يمكن أن يجعلنا نشعر بالإرهاق الشديد.

قبل النوم يجب عليك تغطية أجهزة الشحن الوامضة حتى لا يزعجك الضوء، وإعداد طاولة بجانب السرير بكل ما قد تحتاجه أثناء المساء والليل بما في ذلك سدادات الأذن، وكتاب وكوب من الماء.

ضع في اعتبارك حمامًا دافئًا (ليس ساخنًا جدًا لأنه قد يثير القلق) باستخدام زيوت العلاج العطري، وعن طريق التدليك أو الترطيب أى اللمس يطلق ما يسمى بهرمون الأوكسيتوسين يمنحك الشعور بالدفء.



المشي في طريقك إلى العافية

يشرح “Hope” كيف أن الإندورفين هو هرمون الشعور بالسعادة، ومع تغير الفصول وبدء الطقس، يزداد الشعور بالحاجة إليه والتمرين هو وسيلة رائعة لتحفيز ذلك، وإذا كنت لا تستطيع لاتريد الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية بعد العمل، فاختر شيئًا أكثر هدوءًا كرياضة المشي.



ابحث عن ضوء الشمس والطبيعة

التعرض للضوء في وقت مبكر من اليوم يحفز جسمك وعقلك ويشجع أولئك المتحمسين للحياة بمشاعر اليقظة والطاقة، وسواء كنت في المكتب أو تعمل من المنزل، تأكد من أنك تستخدم استراحة الغداء للخروج إلى الضوء الطبيعي.

وبالنسبة لسكان المدن ينصح “Hope” بالقيام بمغامرة بحثية خفيفة في الريف أو المتنزهات القريبة والانغماس في الطبيعة، فلا يوجد شيء يضاهي ملء رئتيك بالهواء النقي لتحسين مزاجك.

الأطعمة الخاصة بنظامك الغذائي

إذا كنت ترغب في الاستيقاظ بعد ليلة نوم منعشة وتكون مستعدًا للتعامل مع اليوم، فابدأ في دمج الأطعمة التالية في نظامك الغذائي مثل المكسرات والبذور واللحوم الحمراء والبيض والديك الرومي والأسماك والعدس والشوفان والفول.

اللطف الذاتي

من المهم بالنسبة لنا أن نحافظ على صحتنا لأنه يمكن أن يكون له تأثير كبير على مزاجنا، فلا تهين نفسك لعدم كونها مثالية، ابق دافئًا وسعيدًا، وتأكد من أنك تترك الوقت لنفسك.