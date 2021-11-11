«راح فين زمن الشقاوة».. 9 زيجات في حياة الأخوين مصطفى وحسين فهمى (فيديوجراف)

أثار إنفصال الفنان مصطفى فهمى عن زوجته الإعلامية فاتن موسى عددا من علامات الاستفهام حول هذه العلاقة التى انتهت بشكل غامض بعد 6 سنوات ليسدل الستار على ثالث زيجات الفنان الذى اشتهر وشقيقه حسين فهمى بكثرة زيجاتهما سواء من داخل الوسط الفنى أو خارجه.

ونرصد زيجات الشقيقين التى وصلت لـ 9 زيجات، فقد تزوج مصطفى فهمى ثلاث مرات من إيطالية ومصرية ولبنانية ورغم انتهاء زيجاته فى المرتين بهدوء لكن انفصاله الأخير كان الابرز لما حدث من مشاكل.

تزوج مصطفى فهمى فى بداية حياته من إيطالية تدعى "ارينا" واستمر أكثر من 20 عما، واثمر عن عمر ودينا.

مصطفى فهمى وزوجته الايطالية

وفى 2007، تزوج من إبنة وحش الشاشة رانيا فريد شوقى بعد قصة حب لستمر الزواج لمدة 5 سنوات كاملة لكن سرعان ما دب الخلاف بينهما ليتطلقا فى هدوء.

مصطفى فهمى ورانيا فريد شوقى

وفى عام 2015 تزوج مصطفى فهمى من الإعلامية فاتن موسى رغم انها تصغره ب20 عاما بعد علاقة حب ملتهبة انتهت بخلاف غير معروف اسفر عن الانفصل دون علمها وتطليقها غيابيا أثناء سفرها للخارج .

مصطفى فهمى وزوجته الاعلامية فاتن موسى

ولم تختلف حياة شقيقه حسين المعروف بعشقه للنساء الذى تفوق على مصطفى فى عدد الزيجات، فقد ظفر "الواد التقيل " بـ 6 زيجات أبرزهن ميرفت أمين وشكلا وقتها ثنائياً بارزاً فى السينما، وأثمر عن ابنتهما منة حسين فهمى.

وبعد عودته من الولايات المتحدة، ارتبط بنادية محرم وأنجب منها "محمود و"نائلة"

حسين فهمى وابنائه

وفي المرة الثانية من ميرفت أمين عام 1974، وأنجب منها ابنتهما "منة الله" واستمر زواجهما حتى عام 1986.

حسين فهمى وميرفت امين

وبعدها تزوج من فتاة من خارج الوسط الفنى وهى نينا، لكن لم يستمر هذا الزواج طويلًا وانتهت بهدوء، وكل ما تم تداوله في الإعلام عن السيدة "نينا"، بأنها ابنة سفير سابق .

حسين فهمى

وتزوج للمرة الرابعة من خبيرة الكمبيوتر هالة فتحي، وأعلن خبر زواجهما في مهرجان القاهرة السينمائي.

وفي عام 2007 كان زواجه الخامس من لقاء سويدان وانتهى في عام 2012، ووصل الخلاف بينهما إلى ساحات المحاكم وحصلت علي بنفقة 29700 ألف دولار لما أصابها من أضرار مادية جراء طلاقها غيابيًا.

حسين فهمى ولقاء سويدان

وفي أكتوبر 2013 أعلن زواجه السادس من السعودية رنا القصيبي، إلا إنها أقامت ضده دعوى خلع في مارس من عام 2017.