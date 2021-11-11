30 جنيهًا انخفاضا في أسعار طن القمح للجملة اليوم 11 نوفمبر

شهدت أسعار القمح لدى تجار الجملة انخفاضًا، اليوم الخميس 11 نوفمبر 2021، في السوق المحلي المصري، وذلك بعدما ارتفعت أسعاره أمس، و تراجع "الروسي بروتين 12.5%"، بمقدار 30 جنيهًا في الطن.

وعلى الصعيد العالمي، فقد صعدت أسعار العقود الآجلة للقمح في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم الخميس، فى بورصة شيكاغو للتجارة، إذ ارتفعت قيمة عقود شهر ديسمبر بنسبة 0.28%، وأيضًا العقود الآجلة للقمح تداول شهر مارس 2022 بنسبة 0.28%.

وجاءت أسعار القمح محليًا على النحو التالي، فقدانخفض سعر طن القمح الأوكراني بروتين 12.5% ليسجل هبوطًا بمقدار 30 جنيهًا في الطن، ليسجل سعر الطن 5,500 جنيه، مقارنةً بأسعار أمس الأربعاء.

وشهدت أسعار القمح الروسي بروتين 12.5%، انخفاضًا اليوم، في السوق المصري، ليُسجل سعر الطن 5,550 جنيهًا، بانخفاض 30 جنيهًا في الطن مقارنةً بأسعار أمس الأربعاء.

و صعدت أسعار العقود الآجلة للقمح في التداولات الصباحية ببورصة شيكاغو للتجارة، إذ ارتفع عقد ديسمبر 2021 لتداول القمح بمقدار 2.25 سنت، وذلك في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم الخميس 11 نوفمبر 2021، ليصل إلى 805.25 سنت لكل بوشل، أي بنسبة ارتفاع 0.28%.

كما ارتفعت أيضًا أسعار عقود مارس 2022 الآجلة لتداول القمح، بمقدار 2.25 سنت، لتصل إلى 817.25 سنت لكل بوشل، أي بنسبة 0.28%.