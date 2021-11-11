نتائج حملات حماية المستهلك في 7 محافظات على مستوى الجمهورية

كشف المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك أنه استمرارًا لدور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وحماية المستهلكين شنت أفرع الجهاز الإقليمية عدد من الحملات على الأسواق، بالاشتراك مع مديريات التموين ومباحث التموين ومديريات الصحة وإدارات التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية

فرع بورسعيد:

ضبط كمية من المكملات الغذائية تحمل الصفة الدوائية وكمية من بودرة ISO بروتين بعدد من الصالات الرياضية التي تعمل بدون ترخيص والغير مصرح لها بحيازتها أو تخزينها أو تداولها .

فرع البحيرة :

ضبط 11 مركز طبي (معامل تحاليل، بصريات، عيادات طبية) تعمل بدون ترخيص وضبط أحد الأشخاص منتحل صفة كيميائي تحاليل طبية.

كما تم ضبط كمية من أعلاف الدواجن و400 عبوة مواد غذائية و750 كجم كريمه بقري داخل مخزنين للمواد الغذائية ومصنع ألبان يعمل بدون ترخيص ، وضبط كمية من زيوت السيارات منتهية الصلاحية داخل أحد محلات زيوت السيارات، كما تم ضبط كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بأحد محلات السوبر ماركت.

فرع السويس:

ضبط كمية من اللحوم والمعجنات والدجاج بها تغير في الخواص الطبيعية بمطعمين للمشويات، وتم إعدام الكميات المضبوطة.

فرع الشرقية:

ضبط 4 مصانع تعمل بدون ترخيص وضبط سلع مجهولة المصدر وتحرير 4 محاضر ضد عدد من المعامل وتطبيق عقوبة الغلق الإداري وذلك لعدم وجود تراخيص من الجهات المختصة،كما تم ضبط كمية من الأدوية المخدرة وأخري منتهية الصلاحية وأدوية ثلاجة محفوظة في درجة حرارة غير مناسبة بالإضافة إلي أدوية تؤثر علي الحالة النفسية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

كما تم تحرير 20 محضر لعدد من المحلات التجارية وذلك لبيع سلع غذائية مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار وضبط مستودع أنابيب وتحرير محضر لقيامه بالبيع بأزيد من السعر الرسمي.

فرع المنيا :

ضبط 2 طنأعلاف مجهولة المصدر بأحد المحال التجارية ، كما تم ضبط كمية من المواد الغذائية (لحوم ومصنعاتها وسكر مدعم) مجهولة المصدر بعدد من المحال التجارية.

وضبط سيارة نقل بها كمية من السكر المدعم المحظور تداوله خارج المنافذ الحكومية ،كما تم ضبط مخزن للمواد الغذائية بدون ترخيص، وتحرير 15 محضر لعدد من المحلات التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية ونقص الإشتراطات الصحية.

فرع القليوبية:

ضبط طن من السمن و250كجم سكر و200 كجم مربي و700 كجم من الجبن المطبوخ مجهولين المصدر وكمية كبيرة من الحلوى تقدر بـ 55 ألف قطعة معده للبيع بثلاث مصانع تعمل بدون ترخيص، كما تم ضبط كمية من الفلاتر وشمع الفلتر غير مدون عليها بيانات.

فرع كفر الشيخ:

ضبط شخص يدير شقة بدون ترخيص لتصنيع الأجهزة الطبية لعلاج ضعف الانتصاب والتبول اللاإرادي والتحفظ علي 3050 قطعة مستلزمات تدخل في تصنيع الأجهزة الطبية .

كما تم ضبط مصنعين لتجميع اللمبات الليد وبها الكميات التالية : ( 776 ألف عبوة كرتون فارغة معدة للتعبئة مدون عليها أسماء وعلامات تجارية لشركات شهيرة مما يعد تضليلًا للمستهلكين، وعدد 100 ألف دواية معدن وعدد 30 الف باغه بلاستك وعدد 3 الأف لمبة ليد غير مدون عليها أي بيانات )، كما تم ضبط مصنع لتعبئة المياه المعدنية وأخر لتعبئة السكر يعملان بدون ترخيص.