الخميس 11 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ابن عمه نصب عليهم في 5 ملايين جنيه.. ضبط 6 خطفوا شابا بالمنيا

خطف
خطف

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، ملابسات  خطف أحد الأشخاص وإجباره  على توقيع إيصالات وعقود بالإكراه، عقب ضبط الجناة في محافظة المنيا.

 جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة العدوة بمديرية أمن المنيا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، أفاد فيه بتضرره من 3 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة مغاغة، لقيامهم بخطف نجل عمه، مقيم بذات الناحية لوجود خلافات مالية بين المشكو فـى حقهم وشقيق المختطف.

وفي وقت لاحق حضر المجني عليه لديوان المركز، واتهم المشكو فى حقهم وآخرين باصطحابه تحت تهديد السلاح لمنزل تحت الإنشاء، و إكراهه على توقيع عدد من إيصالات الأمانة والأوراق البيضاء وعدد من عقود البيع وذلك حال استقلاله مركبة "توكتوك" بقرية العقالية بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا.

- تفاصيل التحريات

بالفحص تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها 6 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية.. حيث إتفقوا فيما بينهم على خطف المجنى عليه وإكراهه على توقيع (60 إيصال أمانة - 10 عقود بيع إبتدائى - 11 ورقة على بياض ممهورين ببصمته وتوقيعه ورقمه القومي) لقيام شقيق المُبلغ بالاستيلاء على مبالغ مالية بلغت (5 مليون و500 ألف جنيه ) من إثنين منهم بزعم توظيفها نظير أرباح شهرية إلا أنه لم يف بذلك ورفض رد المبلغ وترك محل إقامته كما أضفوا بإستخدام سيارة ودراجتين ناريتين فى إرتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم ، وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (إيصالات الأمانة وأوراق وعقود البيع - السيارة والدراجتين المستخدمين فى الواقعة) ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه،  كما ضُبط بحوزة أحدهم (فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار) وبمواجهته قرر بحيازته للسلاح المضبوط لاستخدامه فـى الواقعة، تم تحرير محضر بالواقعة واحيل المتهمون للنيابة العامة التي اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة. 

المنيا توقيع إيصالات وزارة الداخلية تحت تهديد السلاح خطف 5 مليون

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وائل لطفي

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