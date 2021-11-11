إصابة شخصين صدمهم ميكروباص أمام جامعة القاهرة

أصيب شخصان بإصابات خطيرة في حادث تصادم سيارة ميكروباص، اليوم الخميس، تحت كوبري ثروت أمام جامعة القاهرة بمحافظة الجيزة أثناء سيرهم على الطريق، وتم نقلهم إلى المستشفى.

البداية عندما تلقى رئيس غرفة عمليات، إخطارًا من قسم شرطة الهرم؛ يفيد بإصابة شخصين - طالبان بجامعة القاهرة، في حادث تصادم ميكروباص، تحت كوبري ثروت بجامعة القاهرة.

وعلى الفور؛ تم نقل المصابين إلى مستشفى العام، ورفع آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية، وحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة.