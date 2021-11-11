الخميس 11 نوفمبر 2021
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عالم

حذر من جمعها.. أمن الدولة السعودي: التبرعات قد تكون مصدرا لتمويل الإرهاب

السعودية
السعودية

حذرت رئاسة أمن الدولة السعودية، من جمع التبرعات لجهات داخلية أو خارجية، مؤكدة أن  هذه التبرعات قد تكون مصدرا لتمويل الإرهاب.

و قال  الحساب الرسمي لرئاسة أمن الدولة، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الأربعاء، إن جمع الأشخاص للتبرعات، لجهات داخلية أو خارجية، مخالف للأنظمة والتعليمات، وقد يكون مصدرا لتمويل الإرهاب.

جدير بالذكر أن الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، سبق و أن أعلنت أن جماعة الإخوان المسلمين لا تمت للإسلام بصلة وضالة، واستباحوا الدم، وانتهكوا الأعراض، ونهبوا الأموال، وأفسدوا في الأمر، وأنها "جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وتتبع أهدافها الحزبية وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب"، محذرة من الانتماء إليها أو التعاطف معها.

كما كشفت الرئاسة العامة عبر حسابها على تويتر عن تسجيل صوتي للمفتي العام عبد العزيز آل الشيخ، وهو يرد على سؤال حول دعوات الانضمام للجماعات المتطرفة.

وفي التسجيل الصوتي الذي لم تحدد الرئاسة العامة للإفتاء تاريخه، كان أحد الأشخاص يسأل المفتي، قائلا: "هناك اليوم من يدعو شباب المسلمين إلى سلوك المناهج الوافدة والمناهج الحزبية وجعلهم في أحزاب وجماعات ويقول إن هذا هو الطريق الصحيح بالانضمام إلى جبهة النصرة وداعش وتنظيم القاعدة والإخوان المسلمين".

ورد المفتي قائلا إن "جميع الفرق في هذا اليوم كلها ضلال، إذا نظرت نظرة فاحصة لوجدت أنها لا تمت للإسلام بصلة وأنهم من تقمصوا الإسلام لآرائهم وأهوائهم، وخداع الناس، استباحوا الدماء، انتهكوا الأعراض، نهبوا الأموال، أفسدوا في الأرض"، وأضاف: "هذه كلها مناهج باطلة ولا خير فيها، ومن يدعو شبابنا لهذه الفئة الضالة فقد أخطأ وضل سواء السبيل".

رئاسة أمن الدولة السعودية الإخوان أسباب كره الإخوان جماعة الإخوان السعودية

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