أحمد مجدي: أتمنى تقديم أكثر من جزء لـ«الآنسة فرح».. و«وعد الشيطان» عمل مختلف

أعرب الفنان أحمد مجدي، عن سعادته بردود الأفعال حول شخصية "شادي"، التي يجسدها ضمن أحداث مسلسل "الآنسة فرح".

وأكد في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن شخصية "شادي" تطورت كثيرًا في الجزءين الرابع والخامس، مشيرًا إلى أن الشخصية أثرت على حياته اليومية، لأن العمل وكواليسه مختلفة خاصة وأن النجوم المشاركين فيه أصبحوا مثل العائلة الواحدة، وهو ما انعكس بشكل كبير على الشاشة، ووجد الجمهور “أريحية وكيميا” واضحة بين أبطاله.

وبدأت منصة "شاهد" الرقمية وقناة "MBC 4" مطلع الشهر الجاري، عرض أولى حلقات الجزء الرابع من المسلسل الدرامي الشهير "الآنسة فرح"، وذلك بعد انتهاء المخرج تامر فرج، من مونتاج حلقات المسلسل بالكامل.

وُيعرض الجزء الرابع من "الآنسة فرح" على قناة "MBC 4"، في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، والثامنة مساءً بتوقيت مصر.

وانتهى أبطال الجزء الرابع من تصوير المشاهد الأخيرة من المسلسل نهاية سبتمبر الماضي، وذلك بأحد مراكز التسوق الكبرى، فيما أطلقت منصة "شاهد" مؤخرًا الإعلان الرسمي للجزء الرابع من "الآنسة فرح"، بعد عرض 3 مواسم ناجحة على منصة "vip".

والمسلسل الجديد من إنتاج شركة "S Productions" لصاحبتها سالي والي، وهو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير "Jane The Virgin"، وانتهت الشركة المنتجة من تصوير 5 مواسم من المسلسل مثل النسخة الأصلية بإجمالي 110 حلقة على مدار 3 سنوات.

ويشارك في بطولة الجزء الرابع من مسلسل "الآنسة فرح" كل من؛ أسماء أبواليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبدالرسول، مريم الخشت، هبة عبدالعزيز، وجيلان علاء، وسيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج وائل فرج.

على جانبٍ آخر، أكد أحمد مجدي، أنه يواصل حاليًا تصوير مسلسل "وعد الشيطان" أمام الفنان عمرو يوسف، مؤكدًا أن العمل يعتبر الأضخم إنتاجيًا بين الأعمال المقرر عرضها على المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

وقال مجدي، إن المسلسل مختلف في تفاصيله، فيما وعد الجمهور بتقديم تجربة غنية من خلال العمل الذي أوشك أبطاله على الانتهاء من تصويره للعرض مطلع العام الجديد.

ويشارك في بطولة مسلسل "وعد الشيطان" كل من؛ فتحي عبدالوهاب، عائشة بن أحمد، أحمد الرافعي، محمد إبراهيم يسري، خالد كمال، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم نيللي كريم، وهو من إخراج كولين تييج، الذي عُرض له هذا العام المسلسل السعودي "رشاش".