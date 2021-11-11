بيع الطائرة الرئاسية في بيرو لجمع الأموال لصالح قطاعي الصحة والتعليم

أعلن رئيس بيرو بيدرو كاستيلو، عن بيع الطائرة الرئاسية لجمع الأموال لصالح قطاعي الصحة والتعليم في البلاد.

وحظر "كاسيلو" -حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم الخميس- سفر أي مسئول بالدولة بالطائرة في الدرجة الأولى، وذلك من أجل إنهاء امتيازات العديد من المسئولين.

وكانت بيرو التي تشهد تسجيل أعلى معدل وفيات بفيروس كورونا للفرد في العالم، قد تخطت في 24 أكتوبر الماضي عتبة 200 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

يذكر أن بيرو البلد الواقع على الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية والبالغ عدد سكانه 33 مليون نسمة، سجل 2,2 مليون إصابة بالفيروس حتى الآن.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.