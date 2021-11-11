الخميس 11 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة إماراتية: اتحاد العالم أفضل وسيلة للقضاء على «آفة الفقر»

جريدة الدستور

قالت صحيفة "الخليج" الإماراتية، إن آفة الفقر في العالم مثلها مثل جائحة كورونا وأزمة المناخ، كلها تشكل أخطارًا على البشرية، وإن أفضل وسيلة للقضاء عليها أن يتحد العالم لمواجهتها بأن يتخلى عن الأنانية ونوازع السيطرة وتوفير المساعدات للدول الفقيرة للتغلب على أزماتها.
وأضافت الصحيفة تحت عنوان "عن الفقر والجوع"، أن آفة الفقر في العالم، وجائحة كورونا وأزمة المناخ، كلها تشكل خطرًا على البشرية، لأنها تتناسل من بعضها البعض، وقد بدأت تداعياتها تطلّ بشكل مأساوي وكارثي، وتشق طريقها من دون رادع، آخذة في طريقها ملايين البشر، بين ضحايا، وجوعى، وغرقى، ومشرّدين، ولاجئين.
وأشارت إلى أن هذه المأساة التي يعيشها العالم في القرن الواحد والعشرين، ما كان لها أن تستفحل لولا البشر أنفسهم، وتحديدًا الدول التي تمتلك القوة والإمكانات التي تستبيح الكرة الأرضية، وما عليها، جراء جوعها للجشع والسيطرة والهيمنة، وإهدار المليارات على الحروب والتسلح، وإصرارها على العبث بالأرض.
ورأت الصحيفة في اختتام افتتاحيتها أن أفضل وسيلة للقضاء على هذه الآفات هو أن يتّحد العالم لمواجهتها، بأن يتخلى عن الأنانية ونوازع السيطرة، ويقلّص ميزانيات التسلح لدعم المؤسسات الإنسانية الدولية، ويلغي الديون المتراكمة على الدول الفقيرة والنامية، ويوفر لها المساعدات للتغلب على أزماتها، وأن يخرج أثرياء العالم من أبراجهم العاجية، ويقدموا لفقراء العالم بعض ما اكتسبوه من مليارات.

ابوظبى آفة الفقر الصحف الإماراتية الإمارات

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ولماذا لا ننقل المقابر كما هى؟

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