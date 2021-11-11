خطف طفل.. قرار من النيابة ضد عصابة «الأقارب» بالجيزة

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس 4 أشخاص متهمين باختطاف طفل وطلب فدية مالية 50 ألف جنيه من أسرته مقابل إطلاق سراحه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان بلاغ قد ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم، من مقاول، بتعرض نجله يبلغ من العمر 7 سنوات للخطف، وتلقيه مكالمة هاتفية من مجهولين بطلب فدية 50 ألف جنيه مقابل إعادته، على الفور تم تشكيل قوة من مباحث القسم والتحري عن البلاغ.

ومن خلال التحريات وفحص كاميرات المراقبة، تبين قيام المتهمين بخطف الطفل أثناء اللهو أمام منزله ولاذوا بالفرار هاربين، وتمكنت القوات من تتبع خط سير المتهمين، وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين على صلة بالمجني عليه وتربطه بهم صلة قرابة.

وبتتبع المتهمين تبين هروبهم والاختباء في شقة سكنية بمحافظة بني سويف، ونجحت قوات الشرطة في التوصل لمكان المتهمين، والقبض على 4 أشخاص، وتحرير الطفل المخطوف وإعادته إلى أحضان أسرته سالمًا.

وبمواجهة المتهمين بالأدلة والتحريات ومواجهتهم بالطفل واتهامه لهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقروا خلال التحقيقات، بأنهم أقارب ولكن على خلافات دائمة مع والد الطفل، وأنهم يعلمون أن والده يمتلك أموالًا كثيرة بحكم عمله، لذلك قرروا خطف الطفل واستدراجه من أمام المنزل أثناء اللهو م الأطفال.

وأضاف المتهمون أنهم قاموا بخطف الطفل إلى شقة بمحافظة بني سويف وطلب فدية من والده 50 ألف جنيه، وهددوه بإبلاغ الشرطة، ولكنهم بسرعة وصول الشرطة لهم والقبض عليهم وتحرير الطفل وتمكن رجال المباحث، من تحديد المتهمين والقبض عليهم، ونجحوا في إعادته لأحضان والديه سالما.