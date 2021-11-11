10 طرق عبقرية للحفاظ على منزلك دافئًا دون دفع أيا تكاليف

مع حلول فصل الشتاء،يبحث الملايين عن طرق من شأنها أن تجعل المنزل دافئًا دون تشغيل دفاية خوفا من زيادة استهلاك الكهرباء، ووفقا لموقع " hellomagazine”، نرصد طرق مبتكرة تحافظ على منزلك دافئًا دون تكاليف إضافية.

أعد ترتيب أثاثك

يعد التفكير في موضع أثاثك طريقة بسيطة يمكن أن توفر لك المال على الطاقة وتحافظ على دفء منزلك ترتيب الأثاث يغطي المشعات سوف يمنع الحرارة من الانتقال في جميع أنحاء الغرفة، و في فصل الشتاء ، يُنصح بنقل أثاثك بعيدًا عن أي الجدران الخارجية، وستلاحظ برودة الهواء أكثر إذا كنت جالسًا على حائط خارجي، لذا حاول وضع الأثاث على الجدران الداخلية.

مدفأة من الطين

يعد سخان الطين وسيلة رائعة للتدفئة دون استخدام أي طاقة الفكرة ، حيث أنه يسخن ببطء ويحتفظ بالحرارة جيدًا ، مما يعني أنه يمكن تشغيل ما يصل إلى ثلاثة أواني من الطين بواسطة شمعة واحدة فقط.

حائط عزال للحرارة

تعد الجدران العازلة جزءًا أساسيًا من وجود منزل يتسم بالكفاءة الحرارية، وبالتالي فهو أكثر صداقة للبيئة، حيث يتم الاحتفاظ بالحرارة بالداخل.

تغير عاداتك

من الشائع جدًا تشغيل التدفئة بمجرد أن تبدأ درجة الحرارة في الانخفاض، ومع ذلك ، قد تكون هذه عادة مكلفة، ولكن ذا كان ذلك ممكنًا ، حاول معرفة ما إذا كنت تحتاج حقًا إلى تشغيل التدفئة أم لا ، خاصةً عندما يكون ذلك مبكرًا في أشهر الخريف.

ضع الرف فوق المبرد

يعد تعليق الرف الموجود فوق المبرد يساعد في توزيع حرارة المبرد بشكل متساوٍ، وعند تعليق الرف فوق المبرد مباشرة ، يعمل الرف تقريبًا مثل الدرع ، مما يساعد على نقل الحرارة للخارج من المبرد، بدلاً من ترك الحرارة ترتفع إلى السقف.

مراقبة النوافذ

قد تؤدي العديد من الخصائص القديمة ، ذات النوافذ والأبواب ذات الزجاج المفرد ، إلى السماح للهواء الخارجي بالداخل من الحرارة إلى الخارج، ولكن قم بتقييم جميع النوافذ والأبواب الخاصة بك ومعرفة ما إذا كانت هناك فجوات في الإطار تسمح للمسودات بالتحرك بحرية، إذا كانت هناك مسودات كبيرة لا يمكن تغطيتها بسهولة ، فسيكون من المفيد الاستثمار في أبواب أقوى مع ضعف الزجاج

سد المدخنة

مع تحول الطقس، قد تبدأ في ملاحظة خروج تيار هواء زائد من المدخنه الخاصة بالمدفئة على الرغم من أن المواقد يمكن أن تكون النقطة المحورية الرئيسية في غرفة المعيشة، إلا أن الواقع هو أن المدخنة المفتوحة يمكن أن تؤدي إلى مسودات غير مرغوب فيها وهروب من الحرارة.

فرش السجاد

يمكن أن تسبب الأرضيات غير المعزولة ما يصل إلى 10 في % من فقدان الحرارة ، خاصة إذا كانت الأرضيات عارية وغير معزولة بشكل صحيح، وإذا كان لديك أرضية خشبية ، مع وجود فجوات كبيرة بين الألواح الخشبية ، فإن السجاد السميك يمكن أن يمنع الهواء الدافئ من الخروج

استخدم الستائر

يتم فقدان قدر كبير من الحرارة من خلال نوافذ المنزل، فإن الستائر حل سحرى للاحتفاظ بالحرارة ، وتعمل على تقييد تدفق الهواء بين دفء منزلك إلى البرد في الخارج.