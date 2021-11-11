الخميس 11 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

طوكيو تؤكد رغبتها فى تطوير علاقاتها مع موسكو فى مختلف المجالات

اليابان
اليابان

قال وزير الخارجية الياباني الجديد، يوشيماسا هاياشي، إنه سيواصل تطوير العلاقات مع روسيا على أساس المنفعة المتبادلة، في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وصرح وزير الخارجية في أول مؤتمر صحفي له، بأن اليابان تعتبر أنه مواصلة تطوير العلاقات مع مع روسيا أمرا مهما.

وأضاف: "من المهم ان تستمر العلاقات بين البلدين في التطور في اتجاه يعود بالفائدة على كل من الطرفين في مختلف المجالات بما في ذلك السياسية والاقتصادية والثقافية".

كما تطرق إلى مسألة توقيع معاهدة سلام مع روسيا، قائلا: 
"فيما يتعلق بمشكلة توقيع معاهدة سلام، يجب ألا نترك هذه المهمة عبئا على عاتق الأجيال القادمة، وسنواصل إجراء حوار في هذا الاتجاه، لحل قضية الأراضي على أساس الاتفاقات القائمة، بما في ذلك الاتفاق المبرم في سنغافورة".

كما أشاروزير الخارجية الياباني إلى أن الحكومة تنوي الالتزام بمسار عقد معاهدة سلام بعد تسوية مسألة الخلاف على الأراضي مع روسيا.

موسكو تطوير علاقات جالا في مختلف المجالات مختلف المجالات المجالات طوكيو المجال تؤكد

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وائل لطفي

ولماذا لا ننقل المقابر كما هى؟

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