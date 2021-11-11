مواد غذائية قد تسرع التعافى من كورونا

أعلنت الدكتورة ليرا لافسكي، خبيرة التغذية الروسية، أن تناول المكسرات والأسماك والكبد، ربما يساعد على مكافحة عدوى الفيروس التاجي المستجد.

وكشفت الأخصائية في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، المواد الغذائية الغنية بالزنك، التي يجب أن تكون موجودة في النظام الغذائي للذين يعالجون من "كوفيد-19".

وتشير الخبيرة، إلى أن الزنك يساهم في تكوين مناعة الخلايا التائية، لذلك أدرج في بروتوكولات علاج "كوفيد-19".

وتقول، "يوجد الزنك في المنتجات الحيوانية- اللحوم والكبد والأسماك والمأكولات البحرية. كما يوجد في منتجات نباتية مثل الأرز البني والشوفان والجزر والبزلاء والسبانخ والبصل وفي جميع أنواع المكسرات".

وأوضحت لافسكي، كيفية تحديد نقص عنصر الزنك في الجسم، دون الحاجة إلى إجراء التحاليل.

وتقول، "ثلاث علامات تشير دائما إلى نقص الزنك- طفح جلدي، تقشر أو التهاب، تقرحات صغيرة، التهاب الجلد. كما أن الصدفية وبطء التئام الجروح يمكن أن تشير إلى نقص هذا العنصر المهم أيضا".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل و المكسيك و الهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.