الخميس 11 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس أوكرانيا يتوعد الطبقة الأوليجاركية ب«ـحقبة جهنمية» سيعيشها المخالفون

فلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي

حث رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي الطبقة د الأوليجاركية في بلاده على عدم إحداث "نقص مفتعل" بإمدادات الطاقة في أوكرانيا، وحذر من "حقبة جهنمية" سيعيشها المخالفون.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قال: "كل عام في الخريف والشتاء، تبدأ بعض هياكل د الأوليجاركية لعبة تسمى (النقص المصطنع).. من الأفضل عدم بدء هذه اللعبة، لأنه بالإضافة إلى عجزك المصطنع، هناك موجة من عجزنا الحقيقي عجز في الصبر. وعندما ينفد صبر ملائكة الدولة، يبدأ شخص ما فترة جهنم".

 

وأضاف: "يمكنك التحقق من ذلك، أو يمكنك فقط مساعدة دولتك.. لا تمتلك الشركات الكبيرة أصولا كبيرة فحسب، بل تمتلك أيضا وعيا كبيرا، ومسؤولية كبيرة".

 

وتابع: "المهم كذلك أن أزمة الطاقة ليست في أوكرانيا، بل تعصف بالعالم اليوم.. بالطبع، هذا يؤثر أيضا على وضعنا، لكنه بالتأكيد ليس مأساويا كما تصوره بعض وسائل الإعلام الهستيرية، وهو بالتأكيد أفضل في مقارنة بالعديد من الدول الأخرى".

 

وأعلنت شركة "أوكر إينيرغو"، أن احتياطيات الفحم في محطات الطاقة الحرارية في البلاد حتى 1 نوفمبر بلغت 542.8 ألف طن.

 

من جهتها، كشفت وزارة الطاقة الأوكرانية عن خطط الشركات لاستيراد 562 ألف طن من الفحم في نوفمبر، منها 200 ألف طن تعاقدت عليها شركة Centrenergo المملوكة للدولة.

الاول الاولى وعد يتوعد زيلينسكي ارشى جهنم يلين اول

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولماذا لا ننقل المقابر كما هى؟

الأكثر قراءة

وائل لطفي يحاور فيلسوف السينما داود عبدالسيد

قطع المياه عن 4 أحياء بالجيزة لمدة 6 ساعات

وزير التعليم يكشف حقيقة تغيير موعد امتحانات الثانوية وتعطيل الدراسة

إيطاليا.. صدور مذكرة توقيف بحق جد الطفل الإسرائيلى الناجى فى حادث أودى بحياة والديه

وزارة الأوقاف الأردنية تعلن ترتيبات الحج فى الموسم المقبل

عادات غذائية قد تؤدى إلى تساقط الشعر المفرط.. تعرف عليها!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عندما تكتب «عميرة هيس».. أنا ممولة للإرهاب

ماجد حبته

هل يختفى الأمريكى القبيح؟!

خالد عكاشة

كلمة السر للميليشيات فى العراق

د. بهي الدين مرسي

حرفية المخ وعبقرية العقل

د.محمد شادي

عودة حراس السوق

وجيه أمين عبدالعزيز

3 أيام فارقة فى قضية سفاح الإسماعيلية

مؤمن المحمدي

حد ده فريد وحليم

جلال حمام

صراصير الأرض تحتل شوارعنا

صور

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

بيت العائلة المصرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 3 شباب فى جنين

إصابة 4 فلسطينيين جراء اعتداءات المستوطنين بالضفة

فلسطين تلاحق الاحتلال قانونيًا لقرصنته هواتف موظفين بوزارة الخارجية