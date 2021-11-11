دراسة: النوم من الساعة 10 إلى 11 مساءً يقلل فرص أمراض القلب

أفادت دراسة طبية حديثة بأن النوم في الفترة ما بين الساعة العاشرة والحادية عشرة مساءً يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب.



وكشفت الدراسة، التي أجريت في كلية الطب بجامعة "إكستر" في بريطانيا، أن النوم ما بين الساعة العاشرة والحادية عشرة مساءً مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، مقارنة بأوقات النوم المبكرة أو المتأخرة عن هذا التوقيت.



وأشارت إلى أن الجسم يحتوي على ساعة داخلية تعمل على مدار الـ24 ساعة، تسمى إيقاع الساعة البيولوجية، والتي تساعد في تنظيم الأداء البدني والعقلي.



وتشير النتائج التي توصلت إليها الدراسة إلى أن النوم المبكر أو المتأخر قد يجعل الإنسان أكثر عرضة لتعطيل ساعة الجسم، مع عواقب سلبية على صحة القلب.

وعلى صعيد آخر، ترتفع أمراض القلب بشكل مطرد حول العالم في الأعوام الأخيرة لكن لحسن الحظ هناك مجموعة من الأطعمة المعروفة بتحسين صحة القلب والتي بإمكانها أن تجنبك أمراض القلب والأوعية الدموية ومضاعفاتها.

نعرض لكم فيما يلي أبرزها وفقا لموقع “eat this”

البرتقال

لا يتمتع البرتقال بنكهة رائعة فقط ولكنه ملئ بفيتامين سي ويحتوي على جميع أنواع المعادن والمواد المغذية مثل البوتاسيوم والبكتين.

الكرنب

عندما يتعلق الأمر بعائلة الملفوف فإن الكرنب هو بالتأكيد أحد أفضل الأصناف من حيث المحتوى الغذائي حيث لا يمكن لهذه الخضروات الورقية أن تحسن صحة القلب فقط، ولكن محتوى الأحماض الدهنية أوميجا 3 ومضادات الأكسدة أيضا تعزز قوة الدماغ وتقلل من الالتهابات، لذلك لا تتردد في إضافة القليل من أوراق اللفت الأخضر الداكن إلى برجر التوفو.

الثوم

كمية صغيرة من الثوم يمكن أن تقطع شوطًا طويلاً في تحسين صحة قلبك، كل ما يتطلبه الأمر هو كمية صغيرة لتحسين ضغط الدم ، مما قد يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

الطماطم

الطماطم مليئة بالليكوبين وهو أحد مضادات الأكسدة التي تعطي الفاكهة لونها الأحمر المميز ويمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان وقد ارتبط اللايكوبين أيضًا بتقوية الخلايا ، وخفض كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة وتقليل تخثر الدم.

البلح

التمر مليء بمضادات الأكسدة المعروفة بقدرتها على تقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، كما أنها تستخدم كوجبة خفيفة حلوة وصديقة للنظام الغذائي للتخلص من الوزن الزائد وتحسين صحة الدماغ.