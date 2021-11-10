وفاة الفنانة التشكيلية جاذبية سرى

توفيت، مساء اليوم الأربعاء، الفنانة التشكيلية جاذبية سري، عن عمر ناهز 96 عامًا.

وجاذبية سرى من مواليد أكتوبر 1925، أقامت أكثر من 70 معرضًا تشكيليًا في مصر والعالم، وعملت بالتدريس بالعديد من الجامعات المصرية والجامعة الأمريكية بالقاهرة.

واقتنيت أعمالها في كثير من المتاحف العالمية والمصرية والعربية، حصدت العديد من الجوائز، المحلية والعالمية منها جائزة روما عام 1952، الجائزة الكبرى الرابعة للفن العالمي المعاصر موناكو عام 1968 جائزة الدولة التشجيعية، وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، جائزة الدولة التقديرية عام 1993 وغيرها.