الخميس 11 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الأسمنت اليوم الخميس 11-11-2021

أسعار الأسمنت اليوم
أسعار الأسمنت اليوم

تفاوتت أسعار الأسمنت، اليوم الخميس، في جميع الشركات العاملة في القطاع، حيث تراجعت البعض منها، وارتفعت بعضها، في حين استقرت عدد من الشركات، وبخاصة شركات الأسمنت الأبيض والمخلوط والمقاوم، وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال هذا التقرير، تفاصيل أسعار طن الأسمنت للمستهلك، اليوم الخميس 11-11-2021.

 

أسعار الأسمنت اليوم الخميس 11 -11- 2021

 أسعار الأسمنت البورتلاندي للمستهلك

جاء سعر طن الأسمنت بشركة السويدي، متراجعًا إلى 1123 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعر أمس، وتبعه سعر طن الأسمنت المسلح، لينخفض إلى 1120 جنيهًا.

بينما استقر سعر طن الأسمنت في شركة حلوان، عند 1090 جنيهًا للطن الواحد، تلاه في المركز الرابع سعر طن الأسمنت بشركة المخصوص، حيث سجل 1080 جنيهًا، في حين ارتفع سعر طن الأسمنت بشركة النصر إلى 1075 جنيهًا.
 

في حين ارتفع سعر طن الأسمنت بشركة المعلم، إلى 1065 جنيهًا، بزيادة قدرها 5 جنيهات، بينما جاء سعر طن الأسمنت بشركة المصري، مستقرًا عند 1060 جنيهًا، تلاه في المركز الثامن سعر طن الأسمنت بشركة وادي النيل، حيث جاء مستقرًا أيضًا عند 1050 جنيهًا، مساويًا لسعر طن الأسمنت بشركة السهم، والذي تراجع إلى 1050 جنيهًا، بينما تراجع سعر طن الأسمنت بشركتي سيناء، والعسكري بني سويف، إلى 1030 جنيهًا، مقارنة بـ1050 جنيهًا بسعر أمس، مساويًا لسعر طن الأسمنت بشركة المسلة، حيث تراجع إلى 1030 جنيهًا.

 

أسعار الأسمنت الأبيض للمستهلك

واصل سعر طن الأسمنت بشركة الأبيض العادة، استقراره الذي بدأه منذ أكثر من شهر، حيث سجل 2500 جنيهًا، تلاه في المركز الثاني سعر طن الأسمنت بشركة سوبر سيناء بنحو 2460 جنيهًا.
 

في حين جاء في المركز الثالث، سعر طن الأسمنت بشركة رويال العادة بنحو 2430 جنيهًا، تبعه في المركز الرابع سعر طن الأسمنت بشركة الواحة الأبيض بنحو 2425 جنيهًا.
 

وأخيرًا استقر سعر طن الأسمنت بشركة سوبر رويال بنحو 2390 جنيهًا.

 

أسعار الأسمنت المخلوط للمستهلك

شهد سعر طن الأسمنت بشركتي الواحة و«إيه وان»، استقرارًا، حيث سجلا 835 جنيهًا.
 

أسعار الأسمنت المقاوم للمستهلك

واصلت أسعار طن الأسمنت المقاوم استقرارها، حيث سجلا سعر طن الأسمنت بشركتي السويدي، وقاهر البحار، 1150 جنيهًا، ليتساوى بذلك مع سعر طن الأسمنت بشركة المسلح، والذي وصل إلى 1150 جنيهًا للطن الواحد.
 

واستقر سعر طن الأسمنت بشركة السويس سي ووتر، عند 1140 جنيهًا، تبعه سعر طن الأسمنت بشركة آسيك سي وتر بنحو 1080 جنيهًا، بينما بلغ سعر طن الأسمنت بشركة السهم، 1070 جنيهًا.

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وائل لطفي

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