رئيس وزراء التشيك يناشد المواطنين التطعيم ضد كورونا

يجدد رئيس وزراء التشيك أندريه بابيس، اليوم الأربعاء، مناشدته لجميع المواطنين بأن يحصلوا على التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الوضع في البلاد "ليس جيدًا".

وجاءت مناشدة بابيس بعد أن أعلنت السلطات التشيكية أن أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا قفزت بشكل كبير ووصلت إلى مستويات قريبة من الأرقام القياسية التي شوهدت خلال الموجات السابقة.

ونقلت قناة آسيا نيوز الإخبارية، عن وزارة الصحة التشيكية، قولها إن الحصيلة اليومية للحالات الجديدة وصلت إلى 14 ألفا و539 حالة، بزيادة حوالي 4500 عن الأسبوع الماضي، وهي أعلى رقم منذ 12 مارس الماضي.

وكانت الوزارة قد سجلت أعلى مستوى يومي قياسي في يناير الماضي عندما وصل عدد المصابين بفيروس كورونا 17 ألفا و 776 شخصا.

وأضافت الوزارة أن معدل الإصابة في البلاد قفز ليصل إلى 558 حالة جديدة لكل 100 ألف شخص خلال الأيام السبعة الماضية، أي أكثر من ضعف الرقم المسجل في جارتها ألمانيا.

وتم تطعيم ما يقرب من 6.2 مليون شخص في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 10.7 مليون شخص بشكل كامل، وهو معدل أقل من المتوسط بين دول الاتحاد الأوروبي.

وتعتبر جمهورية التشيك واحدة من أكثر دول الاتحاد الأوروبي تضررًا من الوباء، حيث شهدت البلاد ما يقرب من 1.84 مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و 31229 حالة وفاة، من بينها 368 حالة سُجلت في نوفمبر الحالي.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.