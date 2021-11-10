الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

محمود المهدي بعد عودته لزوجته منة عرفة: «شكرا للي أتمنى لينا الخير»

منة عرفة و محمود
منة عرفة و محمود المهدي

أعلن الفنان محمود المهدي، عودته لزوجته الفنانة منة عرفة، بعد انفصالهما عن بعضهما خلال الأيام الماضية، وتصدرهما محركات البحث الأكثر شهرة عبر موقع "جوجل".

وكتب المهدي، عبر ستوري حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "الحمد لله دائمًا ثقتي في ربنا كبيرة وشكرًا لكل واحد اتمنى الخير لينا، ربنا يردهولك أضعاف والعكس لكل واحد شمت ربنا يردهولك أضعاف الأضعاف".

وكانت الفنانة الشابة منة عرفة، أعلنت انفصالها عن زوجها محمود المهدي، عبر ستوري حسابها على موقع "إنستجرام": "كل شيء قسمة ونصيب، تم الانفصال، وربنا يوفق الجميع".

وقد كتب المهدي أيضا عبر "ستوري" حسابه على موقع "إنستجرام": "تم الانفصال وكل حاجة قسمة ونصيب، وربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها".

 

 

 

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وائل لطفي

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