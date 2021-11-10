الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

النمسا تتبرع بـ 2.6 مليون جرعة من لقاحات كورونا إلى عدة دول

لقاحات كورونا
لقاحات كورونا

بلغ حجم تبرعات النمسا من اللقاحات المضادة لفيروس (كورونا) للعديد من دول العالم حتى الآن 2.6 مليون جرعة.

وذكر بيان أصدرته وزارة الخارجية النمساوية اليوم الأربعاء، أن النمسا لديها بالفعل فائض في اللقاحات، وأن التبرع باللقاحات هو أحد الاهتمامات للرئيسية للحكومة.

وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية النمساوي ميشائيل لينهارت، زار مؤخرا دول آسيا الوسطى وقدم تبرعات بنحو 450 ألف جرعة من اللقاحات إلى قرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان كدليل على التضامن والصداقة مع هذه الدول، ولفت إلى أن النمسا سوف تواصل هذا الالتزام في المستقبل وستساهم في مكافحة الوباء ومن المقرر أن تقدم 50 الف جرعة إضافية الى فيتنام ومليون جرعة الى دول البلقان وهي ألبانيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود.

ونوه بأن النمسا قدمت أيضا إلى كل من أوكرانيا وجورجيا وتونس ولبنان وإيران وكوستاريكا والبوسنة والهرسك عددا وافرا من اللقاحات كما تلقت الهند مساعدات عبارة عن شحنة من الأدوية المضادة للفيروسات وأنابيب الأكسجين.

كورونا كوفيد اللقاح الصح النمسا

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وائل لطفي

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