الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

ما هى مدة المطلقة الحائض من طلاق رجعي؟.. الإفتاء تجيب

المطلقة
المطلقة

ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر البث المباشر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" من سائلة تقول: ما هى مدة المطلقة الحائض من طلاق رجعي؟

من جانبها، ردت الدار:"إن عدة المطلَّقة التي تحيض إذا كانت حائلًا غير حامل- هي ثلاث حيضات كوامل في مدة لا تقل عن ستين يومًا، كما جاء في القرآن الكريم.

واستدلت الدار بما جاء في قول الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]، فهذه عدة ذوات الحيض من المطلقات، والنساء مؤتمنات على أرحامهن؛ فهن مصدقات في المسائل التي لا يطلع عليها إلا هن غالبًا، ومنها انقضاء العدة، وهو المعمول به إفتاءً وقضاءً في مصر. 

يشار إلى أن دار الإفتاء دشنت حملة "هنعرف الصح" خلال الأيام الماضية من أجل تصحيح المفاهيم الخاطئة والرد على فتاوى السائلين، ونشر صور وفيديوهات للرد أيضا على الفتاوى الشاذة عبر منصاتها على وسائل التواصل الحديثة.

طريقة التواصل مع دار الإفتاء

حددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، ومن داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر (107)، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.

عدة المطل قة حامل ثلاث حيضات ذوات الحيض المسائل المطلقات البث المباشر

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وائل لطفي

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