الأوقاف تقرر إزالة 8 صناديق للتبرعات بمسجدين في الجيزة

أعلنت وزارة الأوقاف، رفع صناديق التبرعات من مسجدي أسد بن فرات وأنس بن مالك بمديرية الجيزة، الأربعاء، من لجنة برئاسة الدكتور خالد صلاح وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن.

أوضحت وزارة الأوقاف في بيان الأربعاء، أن ذلك يأتي استمرارًا لتفعيل القرار الوزاري رقم 373 لسنة 2021 المتضمن منع وضع أي صناديق تبرعات بالمساجد، ومنع تلقي أي أموال نقدية بغير طريق الدفع غير النقدي بالحسابات البنكية الرسمية سواء الحسابات المركزية أم حساب مجلس إدارة المسجد المعتمد.

أشارت إلى أن اللجنة شارك فيها الدكتور السيد مسعد السيد حسن مدير مديرية أوقاف الجيزة، ومدير الإدارة، ومسئول خزينة مديرية أوقاف الجيزة، وإمامي المسجدين، وتم فتح ٨ صناديق تبرعات بهما وعمل اللازم بشأنها.

وأهابت الوزارة بأهل الفضل جميعًا ألا يضعوا أيًّا من أموالهم بأي صناديق عدا ما استثناه القرار الوزاري رقم 373 لسنة 2021م من صناديق النذور التي سيصدر بتحديدها قرار من رئيس القطاع خلال أيام، وألا يدفعوا أي تبرعات نقدية بطريق الدفع غير النقدي عبر الحسابات البنكية لأي شخص كان فيما يتصل بالمساجد سواء لأي من العاملين بها أو مجالس إدارتها أو غيرهم.

أكدت الوزارة على جميع العاملين بها عدم تلقي أي تبرعات نقدية تحت أي مسمى، وعدم السماح لأي شخص أو جهة أو جمعية بجمع أية أموال من خلال المسجد، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والتأديبية.​