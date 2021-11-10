الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصحة اللبنانية تسجل 1004 إصابات جديدة ​بكورونا

كورونا فى لبنان
كورونا فى لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 1004 إصابات جديدة ​بفيروس كورونا​ المستجد، ما رفع عدد الإصابات الإجمالية منذ انتشار الوباء في لبنان حتى الآن إلى 648782 حالة.

وأشارت الصحة اللبنانية فى تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، إلى أنه تم تسجيل 1003 إصابات بين المقيمين وحالة واحدة بين الوافدين، لافتة إلى أنه تم تسجيل 5 وفيات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 8561.

وأوضحت الوزارة فى بيانها أن عدد الحالات النشطة هو 9450، مشيرة إلى أن عدد الفحوصات المخبرية ليوم أمس هو 17219.

وزار الصحة اللبنانية كورونا إصابات وفيات لبنان

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وائل لطفي

الهوى المصرى

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