الصحة اللبنانية تسجل 1004 إصابات جديدة ​بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 1004 إصابات جديدة ​بفيروس كورونا​ المستجد، ما رفع عدد الإصابات الإجمالية منذ انتشار الوباء في لبنان حتى الآن إلى 648782 حالة.

وأشارت الصحة اللبنانية فى تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، إلى أنه تم تسجيل 1003 إصابات بين المقيمين وحالة واحدة بين الوافدين، لافتة إلى أنه تم تسجيل 5 وفيات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 8561.

وأوضحت الوزارة فى بيانها أن عدد الحالات النشطة هو 9450، مشيرة إلى أن عدد الفحوصات المخبرية ليوم أمس هو 17219.