الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الأحد.. «دينية النواب» تناقش تعنت «الأوقاف» بشأن تقنين واضعي اليد

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

تعقد لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة، 6 اجتماعات الأسبوع المقبل حيث تعقد اللجنة اجتماعين (الأحد 14 نوفمبر)، الاجتماع الأول تناقش اللجنة فيه طلب إحاطة مقدم من ضحى عاصي بشأن تعنت هيئة الأوقاف المصرية في تطبيق القانون 144 لسنة 2017، فيما يخص تقنين واضعي اليد على أملاك الدولة ويناقش الاجتماع الثاني للجنة ذات الموضوع.

كما تعقد اللجنة اجتماعين يوم الاثنين 15 نوفمبر لمناقشة طلب إحاطة من النائب أبو العباس فرحات بشأن قيام هيئة الأوقاف المصرية بتسجيل أراضي الإصلاح الزراعي بالإسكندرية والتي صدر لها أحكام قضائية بالتمليك وتعقد اللجنة اجتماعين الثلاثاء، لمناقشة طلب النائب عبد الباقي تركيا بشأن تحصيل إيجارات أراضي الأوقاف وتحرير محاضر للمزارعين ورسوم تصالح لأحكام الصادرة ضد المزارعين ورسوم الحصول على الأسمدة.

لجنة الشؤن الدينية والاوقاف مجلس النواب الدكتور على جمعة هيئة الأوقاف المصرية واضعي اليد أملاك الدولة

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