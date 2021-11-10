الأحد.. «دينية النواب» تناقش تعنت «الأوقاف» بشأن تقنين واضعي اليد

تعقد لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة، 6 اجتماعات الأسبوع المقبل حيث تعقد اللجنة اجتماعين (الأحد 14 نوفمبر)، الاجتماع الأول تناقش اللجنة فيه طلب إحاطة مقدم من ضحى عاصي بشأن تعنت هيئة الأوقاف المصرية في تطبيق القانون 144 لسنة 2017، فيما يخص تقنين واضعي اليد على أملاك الدولة ويناقش الاجتماع الثاني للجنة ذات الموضوع.

كما تعقد اللجنة اجتماعين يوم الاثنين 15 نوفمبر لمناقشة طلب إحاطة من النائب أبو العباس فرحات بشأن قيام هيئة الأوقاف المصرية بتسجيل أراضي الإصلاح الزراعي بالإسكندرية والتي صدر لها أحكام قضائية بالتمليك وتعقد اللجنة اجتماعين الثلاثاء، لمناقشة طلب النائب عبد الباقي تركيا بشأن تحصيل إيجارات أراضي الأوقاف وتحرير محاضر للمزارعين ورسوم تصالح لأحكام الصادرة ضد المزارعين ورسوم الحصول على الأسمدة.