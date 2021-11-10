الأربعاء 10 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستعلام عن حالة 4 مصابين في حادث تصادم بطريق الإسماعيلية الصحراوي

حادث تصادم
حادث تصادم

طلبت نيابة الشروق وبدر، اليوم الأربعاء، الاستعلام عن حالة 4 أصيبوا إثر وقوع حادث تصادم أدى إلى انقلاب سيارتين أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوي، عند مدخل الشروق 2.

وأوضحت التقارير الطبية المبدئية أن الإصابات بالغة، وهناك حالة مصابة بجروح كبيرة أدى التدخل الطبي إلى بتر ساق أحد المصابين.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا بانقلاب سيارتين أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوي عند مدخل الشروق ٢، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إسعاف، ونشر الخدمات المرورية لسحب الكثافات من الطريق ورفع آثار الحادث، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

حادث سيارة مصابين نيابة مستشفى

رئيس التحرير

وائل لطفي

الهوى المصرى

الأكثر قراءة

وائل لطفي يحاور فيلسوف السينما داود عبدالسيد

«بعد الصلح».. تعرف على موعد حفل زفاف منة عرفة ومحمود المهدى

«التعليم» تكشف حقيقة تخصيص 500 جنيه لكل فرد متابعة

الإفراج عن المتهم بحفر مكان دفن زوجة «بلطجي الفيوم»

بينها سعر القمح وضريبة الدخل.. 9 قرارات جديدة للحكومة

«حضور مصري بالقارة السمراء».. أوجه التعاون بين مصر وإفريقيا في عهد الرئيس السيسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

حد ده فريد وحليم

جلال حمام

صراصير الأرض تحتل شوارعنا

د. القس صفوت البياضى

أشهر نساء مصر عبر التاريخ

حسين دعسة

مستشفى الدمى.. حياة أخرى لذكريات الطفولة

إبراهيم داود

استعادة الجزويت

منى رجب

الأصول التى لا يعرفها الكثيرون الآن

ماجد حبته

الحوار الاستراتيجى المصرى الأمريكى

الحسين عبدالرازق

وانت مالك؟!

صور

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

بيت العائلة المصرية

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة «يهود الفلاشا».. إسرائيل تعد إثيوبيا بإعادة مرتكبى جرائم الحرب

بعد الاحتجاج ضدها.. سفيرة إسرائيل ببريطانيا تغادر مؤتمرًا فى حماية الشرطة (فيديو)

«خطة إخلاء».. إسرائيل تعمل على تسريع هجرة 5 آلاف يهودي من إثيوبيا