الاستعلام عن حالة 4 مصابين في حادث تصادم بطريق الإسماعيلية الصحراوي

طلبت نيابة الشروق وبدر، اليوم الأربعاء، الاستعلام عن حالة 4 أصيبوا إثر وقوع حادث تصادم أدى إلى انقلاب سيارتين أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوي، عند مدخل الشروق 2.

وأوضحت التقارير الطبية المبدئية أن الإصابات بالغة، وهناك حالة مصابة بجروح كبيرة أدى التدخل الطبي إلى بتر ساق أحد المصابين.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا بانقلاب سيارتين أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوي عند مدخل الشروق ٢، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إسعاف، ونشر الخدمات المرورية لسحب الكثافات من الطريق ورفع آثار الحادث، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.