الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسماء الفائزين في انتخابات غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات

الفائزون بانتخابات
الفائزون بانتخابات غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات

أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، راعي الصناعة الرقمية، اليوم، عن فوز كل من: «المهندس مصطفى صالح، والمهندس أحمد السبكي، والمهندس سيف بدوي، والمهندس أحمد عيد»، عن مقاعد الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، ضمن أعمال فعاليات الدورة الانتخابية الجديدة لمجلس إدارتها عن الفترة 2021 / 2025.

تأتي هذه المرحلة وفقاً للقواعد التنظيمية لتشكيل مجلس الإدارة، والتي تنص على تخصيص 4 مقاعد للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، و4 مقاعد للشركات المتوسطة، و4 مقاعد للشركات الكبرى، و3 مقاعد للأعضاء المعينين.

وكان قد تم الإعلان في وقت سابق عن فوز كل من: المهندس سامح الملاح، والمهندس هشام علام»، عن فئة الشركات الكبيرة، بينما فاز كل من المهندس خالد إبراهيم والمهندس طارق شبكة والمهندس محمود السيد والمهندس أيمن الحميلي عن فئة الشركات المتوسطة.

انتخابات غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات مصر اتحادالصناعات 2021

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انطلاق انتخابات غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات 10 نوفمبر المقبل

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