أسماء الفائزين في انتخابات غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات

أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، راعي الصناعة الرقمية، اليوم، عن فوز كل من: «المهندس مصطفى صالح، والمهندس أحمد السبكي، والمهندس سيف بدوي، والمهندس أحمد عيد»، عن مقاعد الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، ضمن أعمال فعاليات الدورة الانتخابية الجديدة لمجلس إدارتها عن الفترة 2021 / 2025.

تأتي هذه المرحلة وفقاً للقواعد التنظيمية لتشكيل مجلس الإدارة، والتي تنص على تخصيص 4 مقاعد للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، و4 مقاعد للشركات المتوسطة، و4 مقاعد للشركات الكبرى، و3 مقاعد للأعضاء المعينين.

وكان قد تم الإعلان في وقت سابق عن فوز كل من: المهندس سامح الملاح، والمهندس هشام علام»، عن فئة الشركات الكبيرة، بينما فاز كل من المهندس خالد إبراهيم والمهندس طارق شبكة والمهندس محمود السيد والمهندس أيمن الحميلي عن فئة الشركات المتوسطة.