الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط قائد سيارة نقل طمس لوحاتها المعدنية بالقاهرة

ضبط قائد سيارة
ضبط قائد سيارة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن صورة لسيارة نقل طمس قائدها لوحاتها، وتم القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى صفحات "فيس بوك"، متضمناً صورة لسيارة نقل طمس قائدها اللوحات المعدنية الخاصة بها.

 وبالفحص أمكن تحديد السيارة، وتبين أنها ملك (إحدى السيدات) وقيادة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة).

 وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه حال سيره بدائرة قسم شرطة الظاهر وبحوزته السيارة المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قسم شرطة فيس بوك الداخلية حركة المرور مديرية امن القاهرة مكافحة الجريمة قسم شرطة مدينة نصر

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