أسهم أوروبا تصعد بدعم من شركات النفط ونتائج قوية

ارتفعت الأسهم الأوروبية لتقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق اليوم الأربعاء، إذ ساعدت

قفزة في أسهم شركات النفط ونتائج إيجابية للشركات منها شركة إنفنيون للرقائق في تعويض أثر المخاوف المتعلقة بالتضخم.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمائة بحلول الساعة 08:21 بتوقيت جرينتش، وارتفعت أسهم قطاع الطاقة 1.2 بالمائة بعد دفعة تلقتها أسعار النفط من بيانات أظهرت انخفاض مخزونات الخام الأمريكية على غير المتوقع الأسبوع الماضي.

وقفز سهم شركة إنفنيون الألمانية 1.8 بالمائة بعد أن تجاوزت الشركة تقديرات المبيعات الفصلية في حين أدت أزمة أشباه الموصلات العالمية إلى رفع الأسعار.

وارتفع سهم سلسلة متاجر ماركس اند سبنسر البريطانية 15.9 بالمائة بعد أن تجاوزت أرباحها المتوقعة في النصف الأول من العام وبعد أن رفعت توقعاتها للأرباح في العام بكامله.

واستمرت المخاوف المتعلقة بالتضخم إذ أظهرت بيانات أن أسعار منتجات المصانع الصينية سجلت أعلى مستوياتها في 26 عاما الشهر الماضي مما عزز المخاوف من الدخول في حالة تضخم مصحوبة بركود اقتصادي.

وفي سياق متصل، ارتفعت أسعار النفط وسط مؤشرات على نمو الاقتصاد العالمي عززت الطلب على الطاقة، فيما تتعرض السوق للضغوط بعد إعلان واشنطن أنها تدرس خيارات التصدي للأسعار المرتفعة.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 69 سنتا، أو 0.83 بالمائة، لتسجل عند التسوية 83.43 دولار للبرميل بعد أن خسرت حوالي اثنين بالمئة الأسبوع الماضي.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 66 سنتا، أو 0.81 بالمائة، إلى 81.93 دولار للبرميل بعد هبوطها ثلاثة بالمائة الأسبوع الماضي.

وفي التعاملات المبكرة، قفز الخامان القياسيان كلاهما أكثر من دولار للبرميل.