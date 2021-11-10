إياتا: ارتفاع أسعار النفط سيؤخر تخفيف ديون شركات الطيران

حذر ويلي والش المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) اليوم الأربعاء من أن أسعار النفط المرتفعة يمكن أن تؤخر جهود شركات الطيران لإعادة التوازن لقوائمها المالية التي ضعفت خلال جائحة كورونا.

وارتفعت أسعار النفط 66 في المئة منذ بداية هذا العام مع خروج الاقتصادات من حالة الانغلاق واستمرار عدم كفاية الإمدادات.

وقال والش لرويترز "أعتقد أن الأمر سيكون أشد صعوبة لكنني لا أرى أن بإمكان شركات الطيران تفادي ذلك. سيتعين عليها تعزيز ميزانياتها العمومية".

وأضاف "سيستغرق الأمر وقتا بالنسبة لبعض شركات الطيران، وقد يتسبب ارتفاع أسعار النفط في إبطاء فترة التعافي".

وأوضح أن نقص العمالة أيضا يمثل مصدر قلق وخطرا حقيقيا على الصناعة لأول مرة منذ عقود.

وعلى الجانب الإيجابي تزداد الحجوزات الآجلة وتمتد لمدة تصل إلى عام قادم مع رفع القيود التي كانت مفروضة على السفر.

وقال الرئيس السابق لشركة (آي.إيه.جي) المالكة للخطوط الجوية البريطانية لرويترز إن من المرجح أن تضيف شركات الطيران أعدادا كبيرة من المقاعد بعد أن رفعت الولايات المتحدة القيود على الدخول بسبب فيروس كورونا لكن الطلب القوي سيتغلب على أي مخاوف بخصوص السعة الزائدة عن الحاجة.

وفي سياق متصل، صعدت أسعار النفط اليوم الأربعاء مواصلة مكاسب قوية سجلتها في الجلسة السابقة بعدما كشفت بيانات بالقطاع أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت على نحو غير متوقع في الأسبوع الماضي مع بدء تعافي الطلب على السفر في المدى القصير مع تخفيف قيود مكافحة الجائحة.

وبحلول الساعة 0732 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 85.22 دولار للبرميل.

وكانت قد سجلت زيادة بنسبة 1.6 بالمئة أمس الثلاثاء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 16 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 84.31 دولار للبرميل، إضافة إلى زيادتها 2.7 بالمئة أمس الثلاثاء.