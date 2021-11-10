الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس هيئة التنمية الصناعية يتفقد مجمع الصناعات الصغيرة بعرب العوامر

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يرافقه اللواء مهندس محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية الأعمال الجاري تنفيذها بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة عرب العوامر الصناعية بمركز أبنوب للوقوف على نهو الأعمال بالمجمع تمهيدًا لطرح الوحدات خلال الأشهر القادمة والذي يتكون من 272 وحدة صناعية ومنطقة إدارية تجارية ومنطقة خدمية تم إقامتها على مساحة 71.4 فدان.
ويأتي انشائها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة لتنمية الصعيد وتوفير فرص العمل للشباب وجذب استثمارات جديدة وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030م.

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جانب من الجولة


رافقهما خلال الجولة المهندس أحمد عبدالرؤوف مدير صندوق دعم إنشاء وترفيق المناطق الصناعية بالهيئة واللواء محمد سليم مستشار هيئة التنمية الصناعية لتطوير الفروع والعميد محمد إسماعيل المستشار العسكري للمحافظة والمهندس سيد حسان مدير فرع أسيوط بشركة المقاولون العرب ورميح عبدالحسيب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسيوط والمهندس مدحت محمد حسن مدير عام الاستثمار بالمحافظة وإسماعيل أبو الليل مدير فرع هيئة التنمية الصناعية بالمحافظة والنائب مصطفى بدران عضو مجلس النواب وتاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب ومهندسي الشركات المنفذة. 

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جانب من الجولة


بدأ المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية جولتهما الميدانية بتفقد الهناجر والوحدات الصناعية التي تم تنفيذها بالمجمع وتابع كافة المرافق وتفقد المعرض والمبنى الادارى والمسجد رواستمع إلى شرح من مهندسي الشركات المنفذة للأعمال التي تم تنفيذها كما تفقد بعض الوحدات التجارية والخدمية بالمجمع كما تفقد بعض أعمال المرافق والبنية التحتية التي تم تنفيذها بالمجمع من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء تمهيدا لافتتاح المجمع وطرح الوحدات للشباب وصغار المستثمرين. 

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جانب من الجولة


وأكد رئيس هيئة التنمية الصناعية دعمه الكامل لمشروع مجمع الصناعات ووضع تسهيلات لطرح الوحدات للشباب بنظام الايجار أو الايجار التمليكى تنفيذًا لتكليفات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بشأن تذليل كافة التحديات التي تواجه المشروعات الصناعية والمستثمرين الصناعيين في كافة محافظات الجمهورية وفي إطار المبادرة الرئاسية لدعم المشروعات الصغيرة وإنشاء مجمعات صناعية بكافة محافظات الجمهورية مشيرًا إلى أن المجمع سيوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء المحافظة من الشباب وأصحاب الصناعات الصغيرة وسيساهم في جذب صغار المستثمرين مما يعزز التحول الصناعي وتشجيع التنمية الصناعية بالمحافظة.

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جانب من الجولة


ومن جانبه أشار محافظ أسيوط إلى أن المجمع سوف يساهم في توفير فرص عمل للشباب واستيعاب العديد من الأيدي العاملة خاصة من الحرفيين وأصحاب الصناعات الصغيرة مشيدًا بجهود القيادة السياسية لتعزيز التنمية الصناعية والاستثمار في هذا القطاع فضلًا عن خططها نحو إنشاء المناطق والمجمعات الصناعية لما لها من دور كبير في تنمية قطاع الصناعة ودفع عجلة التنمية مشيدا بجودة الاعمال التى تم تنفيذها وفقًا للاشتراطات الفنية والمدة الزمنية المحددة بالتنسيق مع كافة شركات المرافق موجهاً بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال وتقديم كافة أوجه الدعم لاستكمال مراحل المشروع الذي يشرف عليه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لصالح وزارة التجارة والصناعة مشيرًا إلى أن المشروع يتكون من وحدات صناعية تشمل أنشطة الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية البسيطة بالإضافة إلى المناطق الخدمية والتجارية والإدارية.

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جانب من الجولة

جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
الحكومة اسيوط محافظة محافظ أسيوط مشروعات مجلس النواب عضو مجلس النواب المشروعات الصغيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الهوى المصرى

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