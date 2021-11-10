انطلاق مبادرة «وقاية» لتوعية المواطنين بضرورة تلقي لقاح كورونا بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انطلاق مبادرة (وقاية) لتوعية المواطنين لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا حرصاً على سلامتهم بمدينة القنايات.

أكد المحافظ أن الدولة جادة في تنفيذ الخطة الموضوعة لحصول جميع المواطنين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مشيراً إلى استمرار تواجد الفرق الطبية على مدار اليوم في المنشآت الحكومية والعامة وأماكن التجمعات بالشوارع والأسواق والمحال التجارية للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا حرصا على صحة وسلامة الجميع.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد العوضي رئيس مدينة القنايات، انطلاق مبادرة ( وقايه) بالتعاون والتنسيق بين مجلس المدينة وقسم شرطة القنايات والإدارات الصحية والتعليمية والتضامن الاجتماعي والأوقاف وراعي كنيسة القديسة دميانه بمدينة القنايات.

وأوضح رئيس المدينة، أنه في مشهد يجسده الوحدة الوطنية.. طافت الأجهزة التنفيذية والأمنية والشعبية جميع أرجاء المدينة لحث المواطنين والطلاب والعاملين بالمصالح الحكومية لسرعة الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، فضلا عن الدفع بسيارات محملة بمكبرات صوت وعقد ندوات توعوية بعدة أماكن بالمدينة وتوزيع مطبوعات بأهداف مبادرة (وقاية) على المواطنين لتوعيتهم للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا حرصا على صحة وسلامة الجميع.

جدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرار رقم 2750 لسنة 2021، والذي جاء فيها حظر دخول العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا أو تقديم شهادة في بداية العمل من كل أسبوع بسلبية تحليل PCR، لم يمض على إجرائه أكثر من ثلاثة أيام وذلك بدءا من 15 نوفمبر.

كما نص القرار على حظر دخول المواطنين إلى مقار الجهات الإدارية إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض والتي تصدر من الجهة الإدارية المختصة أو تقديم شهادة بسلبية نتيجة تحليل pcr لم يمض على إجرائه أكثر من 3 أيام وذلك بدءا من 1 ديسمبر 2021.