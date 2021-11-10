الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال: الاستعانة بـ4 مصممين لمنتجات الغزل والنسيج

هشام توفيق
هشام توفيق

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه تم التعاقد مع 4 مصممين إيطاليين من أجل تصميم المنتجات الجديدة للغزل والنسيج.
وأضاف الوزير، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن التصميمات الجديدة ستشهد تسويقًا على أعلى مستوى، مشيرًا إلى إنشاء شركة تسويق لغزو هذه المنتجات في الأسواق العالمية.
وأوضح الوزير أن خطة التسويق الجديدة ستسهم في رفع شعار "بكل فخر صنع في مصر".

كان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، قد قال إنه سيكون هناك توسع في زراعة القطن قصير التيلة خلال الموسم الجديد.
وأضاف الوزير، في تصريحات سابقة لـ"الدستور"، أن نجاح تجربة زراعة القطن قصير التيلة في منطقة شرق العوينات شجعت الحكومة في التوسع في زراعة القطن قصير التيلة، مشيرًا إلى أن التوسع في زراعة القطن قصير التيلة سيعمل على سد فجوة الاستيراد، حيث يتم استيراد كميات كبيرة بسبب اعتماد الصناعات المحلية عليه.
وأشار إلى أن خطة الحكومة في هذا الشأن بدأت بتجربة تمت في منطقة شرق العوينات وأدت هذه التجربة إلى نجاح في زراعة القطن بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية.
ونوه بأن الدولة لديها خطة واضحة لعودة القطن المصري لمكانته العالمية، حيث يتم تشجيع المزارعين عبر منظومة تداول تجارة القطن الجديدة التي  أسهمت في ارتفاع سعر القنطار إلى ٥ آلاف جنيه، مما يعود بالنفع على المزارع.
ولفت إلى أن المنظومة الجديدة أسهمت في جودة القطن الذي كان يعاني من الشوائب، مشيرًا إلى أن المنظومة الجديدة أسهمت في زيادة جودته، ونوه بأن من ضمن الخطة كان تطوير محالج القطن، حيث يتم تصدير القطن الشعر للخارج.

وقال الوزير إن تعظيم الاستفادة من القطن المصري وعودته لمكانته التاريخية وزيادة سعر في الأسواق العالمية كان وراءه دعم الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم تطوير محالج القطن وسداد المديونيات التي لاحقت شركات الغزل والنسيج، ويتم إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم.
ولفت إلى إنشاء شركة تسويق خاصة بمنتجات القطن المصري من غزل وملابس مثل القميص الأبيض الفاخر، موضحًا أنه تم تجهيز علامة تجارية فرعونية تسمي "نيت"، حيث سيتم العمل علي عودة شعاربكل فخر صنع في مصر فيما يتعلق بصناعة الغزل والنسيج والقطن المصري.

مصر جديدة على عمل وزير القطن تطوير مصري ارتفاع الدولة مستوى ملابس ايطالي خلال

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وائل لطفي

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