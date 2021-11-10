الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

الزواج يمهد طريق «هند» لتحقيق حلمها: «نفسي في جاليري خاص»

رسم هند
رسم هند

أصبح الرسم هو المخرج الأول لذوى المواهب للتعبير عن ما بداخلهم، أصبح الأمل الذي يتعلق به الرسامين للخروج من ظلمات اليأس والفشل، هذا بالفعل ما حدث مع الرسامة هند حسني.

هند

قالت هند لـ"الدستور": "بدأت موهبتي في الرسم منذ أن كنت في الحضانة فكان رسمي مميزا عن أصدقائي حتى ان مدرسيني و أسرتي لاحظوا ذلك لكني لم اهتم بتنمية هذه الموهبة خصوصا أنني من قرية بالمحلة ولم توجد أماكن لكورسات أو اهتمام بالرسم ككل".

وأضافت: "دخلت كلية البنات جامعة عين شمس القسم المختص بالأطفال لكني لم أرغب فيه حتى عندما تخرجت حاولت العمل به لكني وجدت صعوبة في التعامل مع الأطفال وتزوجت هنا في القاهرة وأنجبت ومن هنا بدأت أقرر أن أتوجه إلى موهبتي مع توافر إمكانية الحصول على كورسات وشراء الأدوات سهولة".

هند

وتابعت: "بالفعل بدأت الرسم على لوحات كبيرة ونالت إعجاب الكثيرين منهم الفنان يحيي الفخراني ولكن الصعوبة التي تواجهني الآن هو أنني أرسم في مكان ثلاثة متر في متر واريد ان يكون لي جاليري خاص بي".

وعن كيفية الموازنة بين موهبتها ورعاية طفلها قالت: "أقوم بعمل شغل المنزل ورعاية طفلي طوال النهار واتفرغ للرسم ليلا، فأشعر إنني لابد ان لا يعدي يوم بدون أن أرسم وإلا شعرت بالفراغ ففيه أفرغ طاقتي وأجد نفسي وأتمنى أن أشارك في المعارض".

 

 

 

 

يحيي الفخرانى عين شمس البنات كورسات جامعة عين شمس المواهب

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وائل لطفي

الهوى المصرى

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