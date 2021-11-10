«تربية حلوان» تنظم ندوة عن الإعاقة ودور الحماية الاجتماعية

نظمت وكالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية جامعة حلوان، ندوة بعنوان الإعاقة ودور الحماية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتقام فعاليات الندوة تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور حسام حمدي عميد كلية التربية، وإشراف الدكتورة حنان كريمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتمت الندوة بحضور ممثلي عن وزارة التضامن وهم الدكتور هشام عزت منسق وحدة التضامن بالجامعة، شيماء محمد مسئول التوعية، الدكتور محمد القريشى مسئول الحماية والتمكين، الدكتور أحمد سمير مدرس الصحة النفسية ممثلا عن كلية التربية.

ومن جهته، أكد الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة على أهمية هذه الندوات في نشر الوعي لدى طلاب وطالبات جامعة حلوان، حيث تحرص الجامعة دائمًا على إكساب الطلاب الخبرات والمهارات التي تنمي أفكارهم.

وأكد الدكتور حسام حمدي حرص كلية التربية على توفير البرامج التدريبية وعقد الندوات اللازمة لرفع قدراتهم وتحقيق التواصل الفعال بين الكلية وأبنائها والمساعدة على تأهيلهم للمنافسة على جميع المستويات للحصول على فرص عمل مناسبة لكل التخصصات.

وقدمت الدكتورة حنان كريمة الشكر لقيادات الكلية والجامعة على دعمهم لوكالة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى تنظيم الندوات التى تساعدم فى تثقيف طلاب الكلية.

وتناولت الندوة مراحل نمو الطفل وطرق الاكتشاف المبكر للإعاقة، طرق التعامل معهم دون تمييز أو تفرقة وأهميتهم ودورهم فى المجتمع وواجب المجتمع اتجاههم، وكذلك الخدمات التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي لكافة فئات ذوى الإعاقة، الحماية الاجتماعية والتمكين لذوى الإعاقة، كما تمت توعية الطلاب بأهم الأنشطة التى تقدمها الوزارة فى جميع مجالات الحياة الاجتماعية وكيفية الأستفادة منها.

وتوصلت الندوة إلي التوعية بذوي الإعاقة بكل أنواعها، التعرف على طرق التعامل المثلي لهم، وكذلك الخدمات التي تقدمها الوزارة لهم، وكيفية تفعيل دور الحماية الاجتماعية لذوي الإعاقة.

واستهدفت الندوة طلاب كلية التربية لجميع الفرق الدراسية، حيث تفاعلوا مع المحاضرين، وتم فتح باب النقاش والتساؤلات وتمت الإجابة على كل الاستفسارات من قبل المحاضرين.



