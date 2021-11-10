الأربعاء 10 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تربية حلوان» تنظم ندوة عن الإعاقة ودور الحماية الاجتماعية

ندوة عن الإعاقة
ندوة عن الإعاقة ودور الحماية الاجتماعية

نظمت وكالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية جامعة حلوان، ندوة بعنوان الإعاقة ودور الحماية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتقام فعاليات الندوة تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور حسام حمدي عميد كلية التربية، وإشراف الدكتورة حنان كريمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتمت الندوة بحضور ممثلي عن وزارة التضامن وهم الدكتور هشام عزت منسق وحدة التضامن بالجامعة، شيماء محمد مسئول التوعية، الدكتور محمد القريشى مسئول الحماية والتمكين، الدكتور أحمد سمير مدرس الصحة النفسية ممثلا عن كلية التربية.

ومن جهته، أكد الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة على أهمية هذه الندوات في نشر الوعي لدى طلاب وطالبات جامعة حلوان، حيث تحرص الجامعة دائمًا على إكساب الطلاب الخبرات والمهارات التي تنمي أفكارهم.

وأكد الدكتور حسام حمدي حرص كلية التربية على توفير البرامج التدريبية وعقد الندوات اللازمة لرفع قدراتهم وتحقيق التواصل الفعال بين الكلية وأبنائها والمساعدة على تأهيلهم للمنافسة على جميع المستويات للحصول على فرص عمل مناسبة لكل التخصصات.

وقدمت الدكتورة حنان كريمة الشكر لقيادات الكلية والجامعة على دعمهم لوكالة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى تنظيم الندوات التى تساعدم فى تثقيف طلاب الكلية.

وتناولت الندوة مراحل نمو الطفل وطرق الاكتشاف المبكر للإعاقة، طرق التعامل معهم دون تمييز أو تفرقة وأهميتهم ودورهم فى المجتمع وواجب المجتمع اتجاههم، وكذلك الخدمات التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي لكافة فئات ذوى الإعاقة، الحماية الاجتماعية والتمكين لذوى الإعاقة، كما تمت توعية الطلاب بأهم الأنشطة التى تقدمها الوزارة فى جميع مجالات الحياة الاجتماعية وكيفية الأستفادة منها.

وتوصلت الندوة إلي التوعية بذوي الإعاقة بكل أنواعها، التعرف على طرق التعامل المثلي لهم، وكذلك الخدمات التي تقدمها الوزارة لهم، وكيفية تفعيل دور الحماية الاجتماعية لذوي الإعاقة.

واستهدفت الندوة طلاب كلية التربية لجميع الفرق الدراسية، حيث تفاعلوا مع المحاضرين، وتم فتح باب النقاش والتساؤلات وتمت الإجابة على كل الاستفسارات من قبل المحاضرين.


 

شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أفكار خدمات كلية التربية التضامن الاجتماعي أحمد سمير تمكين وزارة التضامن وزارة التضامن الاجتماعي الصحة النفسية خدمة المجتمع الحماية الاجتماعية لذوي الإعاقة استفسارات البرامج

رئيس التحرير

وائل لطفي

الهوى المصرى

الأكثر قراءة

وائل لطفي يحاور فيلسوف السينما داود عبدالسيد

«مدبولي» يطالب المواطنين بتلقي لقاح كورونا: «الدولة وفرت الكميات اللازمة»

حقيقة توجيه تبرعات المساجد لإنفاقها على تمويل المشروعات القومية

سبب وفاة الفنان أحمد خليل.. كل ما تريد معرفته عن «الرفرفة الأذينية»

أول تعليق من الزمالك على مفاوضات الأهلى مع مصطفى فتحى

«تنظيم الاتصالات» يُطلق تطبيقه التفاعلي «MyNTRA» للتحكم بالخدمات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مستشفى الدمى.. حياة أخرى لذكريات الطفولة

إبراهيم داود

استعادة الجزويت

منى رجب

الأصول التى لا يعرفها الكثيرون الآن

ماجد حبته

الحوار الاستراتيجى المصرى الأمريكى

الحسين عبدالرازق

وانت مالك؟!

محمود خليل

الأدعية الدينية من التمائم والأحجبة إلى «السوشيال ميديا»

أحمد سعد زايد

الإسلام الإنسانى

ماجد حبته

الجوع يتصاعد.. والوقت يضيق

صور

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

بيت العائلة المصرية

محطة تل أبيب

المزيد

عباس: إسرائيل لن تتمتع بالسلام ما لم تعمل من أجله

حقيقة فرض ضريبة فردية على طعام السياح اليهود بالمغرب

الاحتلال يقتحم البيرة.. ومستوطنون يلحقون أضرارًا بممتلكات الفلسطينيين