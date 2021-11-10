الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل التأخيرات المتوقعة بمواعيد القطارات اليوم

قطار
قطار

أعلنت هيئة السكة الحديد عن التأخيرات المتوقعة للهيئة اليوم الأربعاء الموافق ١٠ نوفمبر، نظرا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولاً: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٨٠ دقيقة

ثانياً: خط القاهرة / السد العالي

- القاهرة / أسيوط مدة ٨٥ دقيقة

- أسيوط /  أسوان مدة ٩٠ دقيقة

ثالثاً: خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٨٥ دقيقة

رابعاً: خط طنطا / المنصورة /  دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة

خامسا: خط قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة

وقالت الهيئة إنها تعتذر لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بمايتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

 

تعرف التأخيرات المتوقعة للقطارات بالوجه البحري والقبلي

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وائل لطفي

الهوى المصرى

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