الفيلم الأردني «بنات عبد الرحمن» يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة

يستعد طاقم عمل فيلم بنات عبد الرحمن الفيلم الأردني للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة الدورة 43، التي ستنطلق في الفترة من 26 نوفمبر الجاري، وحتى 5 ديسمبر المقبل.

وتم اختيار الفيلم الذي يخرجه زيد أبو حمدان للمشاركة في المسابقة ارلسمية للمهرجان مع 12 فيلما آخر، والفيلم الجديد من الإنتاجات الأردنية الهامة خلال السنوات الماضية، وهو فيلم روائي طويل مدته 112 دقيقة يعرض عالميا للمرة الأولى من خلال مهرجان القاهرة السينمائي.

قصة فيلم بنات عبد الرحمن

فيلم بنات عبد الرحمن ممثل الأردن في المسابقة الرسمية تدور قصته في حي للطبقة المتوسطة الدنيا في عمان، تعيش زينب العازبة والمتوسطة العمر حياة كئيبة وتعمل خياطة محلية وتعول والدها. بعد أن رآها والدها عن طريق الخطأ في ثوب للزفاف تقوم بتعديله من أجل رب عمها، تستيقظ زينب لتجد والدها مفقودا.

يذكر أن مشروع فيلم "بنات عبد الرحمن" للمخرج زيد أبو حمدان والنجمة صبا مبارك حصد جائزة ضمن فعاليات الدورة الأولى من أيام عمّان لصناع الأفلام التابع لمهرجان عمّان السينمائى بالأردن، وهي جائزة تصميم الصوت بقيمة ١٧،٥٠٠ دولار أميركي مقدمة من Acousmatic Film Sound في إستونيا في فئة المشاريع العربية في مرحلة ما بعد الإنتاج، بعد أن حصل على جائزتين من منصة الجونة السينمائية.

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اختيار الفيلم الأسباني "المسابقة الرسمية" كفيلم افتتاح الدورة الـ 43، التي تمن المقرر أن تنطلق في الفترة من 26 نوفمبر الجاري، وحتى 5 ديسمبر المقبل.

يُعرض الفيلم لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو فيلم روائي طويل من إخراج ماريانو كوهن، وجاستون دوبرات، ومن بطولة بينيلوبي كروز، أنتونيو بانديراس، وأوسكار مارتينيز.

تدور أحداث الفيلم حول رجل أعمال ملياردير يقرر أن يصنع فيلما ليترك بصمته، بحثا عن الأهمية والمكانة الاجتماعية.

