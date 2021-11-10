الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لعدم الانضباط الإداري.. إحالة 28 موظف بالمصالح الحكومية للتحقيق بالبحيرة

التحقيق
التحقيق

وجه اللواء هشام آمنة  محافظ البحيرة بضرورة متابعة مدى الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين. 

حيث نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية مكثفة على المصالح الحكومية والصحية أسفرت عن إحالة 20 من العاملين بالمصالح الحكومية بالدلنجات للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانوني. 

كما تم إحالة 8 من العاملين بالوحدة الصحية بعزبة عبد العاطي بشبراخيت للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون سند قانوني.

كما نفذت إدارة الرقابة والمتابعة بديوان عام المحافظة حملات تفتيشية مكثفة على الوحدات الصحية والخدمية أسفرت عن  إحالة 312 من العاملين بالوحدات الصحية  والخدميه للتحقيق لتركهم العمل دون سند قانوني حيث تم إحالة، 88 من العاملين بمديرية الزراعة بدمنهورللتحقيق، وإحالة 46 من العاملين بالوحدة الصحية ببسطرة، و22 من العاملين بالوحدة الصحية بقرية الأبعادية، و21 من العاملين بالوحدة الصحية بقرية نديبة، و11 من العاملين بمديرية التضامن الاجتماعي.

كما تم إحالة 10 من العاملين بالوحدة الصحية بقرية سنهور، 3 من العاملين بالوحدة المحلية بقرية سنهور، و8من العاملين بمديرية الطب البيطري، و5 من العاملين بالوحدة المحلية بقرية نديبة، و31 من مشروع المواقف بدمنهور، و4 من العاملين  بمديرية الإصلاح الزراعي، و2 من العاملين بمشروع الرصف الإنتاجي، و37 من العاملين بالإدارة الصحية، و9 من العاملين بالمركز الطبي، و3 من العاملين بمكتب صحة أول، و7 من العاملين بمكتب الثقافة، و5 من العاملين بتفتيش بلهارسيا.

البحيرة محافظ البحيرة التضامن الاجتماعي الطب البيطري اللواء هشام آمنة المصالح الحكومية

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وائل لطفي

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