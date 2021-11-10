لجنة ألمانية توصي بتطعيم الأقل من 30 عامًا بلقاح «فايزر»

شددت لجنة اللقاحات الألمانية، اليوم الأربعاء، على ضرورة تطعيم من هم أقل من 30 عامًا بلقاح "فايزر" ضد فيروس كوورونا (كوفيد-19)، حسبما أفادت وسائل إعلام ألمانية.

وأعلنت ألمانيا أمس، عن تسجيل معدلات قياسية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي، وذلك في الوقت الذي تسارع فيه البلاد للتعامل مع تفشي الجائحة الذي بدأ يثقل كاهل نظام الرعاية الصحية.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، إن ارتفاع المعدلات في الإصابات هو الأعلى من حيث النسبة المئوية، منذ بدء تفشي الوباء.

من جهته، أوضح معهد "روبرت كوخ"، أن عدد الإصابات الجديدة لكل 100 ألف نسمة في الأسبوع بلغ 213.7، وذلك مقارنة برقم أمس الأول عند 201.1، والذي كان رقمًا قياسيًا جديدًا.

وبحسب البيانات الجديدة، فقد تم تسجيل 169 حالة وفاة في ألمانيا خلال 24 ساعة الماضية، مقارنة بـ 81 حالة وفاة قبل أسبوع.