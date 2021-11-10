الأربعاء 10 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لجنة ألمانية توصي بتطعيم الأقل من 30 عامًا بلقاح «فايزر»

لقاح كورونا
لقاح كورونا

شددت لجنة اللقاحات الألمانية، اليوم الأربعاء، على ضرورة تطعيم من هم أقل من 30 عامًا بلقاح "فايزر" ضد فيروس كوورونا (كوفيد-19)، حسبما أفادت وسائل إعلام ألمانية.

وأعلنت ألمانيا أمس، عن تسجيل معدلات قياسية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي، وذلك في الوقت الذي تسارع فيه البلاد للتعامل مع تفشي الجائحة الذي بدأ يثقل كاهل نظام الرعاية الصحية.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، إن ارتفاع المعدلات في الإصابات هو الأعلى من حيث النسبة المئوية، منذ بدء تفشي الوباء.

من جهته، أوضح معهد "روبرت كوخ"، أن عدد الإصابات الجديدة لكل 100 ألف نسمة في الأسبوع بلغ  213.7، وذلك مقارنة برقم أمس الأول عند 201.1، والذي كان رقمًا قياسيًا جديدًا.

وبحسب البيانات الجديدة، فقد تم تسجيل 169 حالة وفاة في ألمانيا خلال 24 ساعة الماضية، مقارنة بـ 81 حالة وفاة قبل أسبوع.

المانيا كورونا فيروس تطعيم لقاحات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الهوى المصرى

الأكثر قراءة

وائل لطفي يحاور فيلسوف السينما داود عبدالسيد

أول تعليق من الزمالك على مفاوضات الأهلى مع مصطفى فتحى

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 10-11-2021

صورة سائق الميكروباص المتهم في واقعة التحرش بـ«فتاة الحصري»

«جرائم مروعة».. بلطجي الفيوم ومدمن الإسكندرية ودبور الإسماعيلية

«إي كاردز» تزود «بريميوم كارد» بحلول «ekyc»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مستشفى الدمى.. حياة أخرى لذكريات الطفولة

إبراهيم داود

استعادة الجزويت

منى رجب

الأصول التى لا يعرفها الكثيرون الآن

ماجد حبته

الحوار الاستراتيجى المصرى الأمريكى

الحسين عبدالرازق

وانت مالك؟!

محمود خليل

الأدعية الدينية من التمائم والأحجبة إلى «السوشيال ميديا»

أحمد سعد زايد

الإسلام الإنسانى

ماجد حبته

الجوع يتصاعد.. والوقت يضيق

صور

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

بيت العائلة المصرية

محطة تل أبيب

المزيد

عباس: إسرائيل لن تتمتع بالسلام ما لم تعمل من أجله

حقيقة فرض ضريبة فردية على طعام السياح اليهود بالمغرب

الاحتلال يقتحم البيرة.. ومستوطنون يلحقون أضرارًا بممتلكات الفلسطينيين