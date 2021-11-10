وزير التعليم يكشف حقيقة تغيير موعد امتحانات الثانوية وتعطيل الدراسة

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة تقديم امتحانات الثانوية العامة.

وقال شوقي في تصريح لـ"الدستور": “كل ما ينشر عن مواعيد الثانوية العامة وخريطة المنهج والامتحانات غير صحيح”، مشيرا إلى أن كل ما ينشر عن تقديم موعد امتحانات الثانوية العامة ليس له أي أساس من الصحة.

ونفي وزير التعليم ما تداول على منصات السوشيال ميديا بشأن نيه الوزارة في تعطيل الدراسة.

ودعا “شوقى” الأمهات والطلاب والمعلمين لعدم الانسياق وراء منصات السوشيال ميديا ،نافيا شائعة دمج مادتي الكيمياء والفيزياء في مناهج الصف الرابع الابتدائي بداية من العام الدراسى المقبل.

كان الوزير ذكر في منشور له عبر صفحته الرسمية علي الفيس بوك، أمس، أن كل ما ينشر من شائعات عن قرارات جديدة بشأن الثانوية العامة كذب وافتراء، مطالبا أولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق وراءها والالتزام بالمنصات الرسمية لوزارة التربية والتعليم.

في سياق منفصل، تابع بكساوي مصطفي بكساوي مدير عام إدارة جنوب الجيزة، تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى بمبنى الشهداء بمدرسة السعيدية، داخل الفصول على أن يستلم الطالب بنفسه بعد تسليم المستندات المطلوبة

وتتم عملية التسليم والتسلم من قبل لجنة مشكلة من إدارة المدرسة، تحت إشراف أشرف فتحى وكيل المدرسة لشئون التطوير التكنولوجى ، مؤكدا على الطالب أن يتسلم كافة مشتمالات التابلت

