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مازال رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2021 يحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل من قبل الملايين من ذوي الاحتياجات الخاصة حيث تعد الوسيلة الوحيدة للحصول على حقوقهم التي منحها لهم القانون، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام و عدد المستفيدين من الكارت الخدمي.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2021

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط (من هنا) يمكن من خلاله الراغبين في الاستعلام عن البطاقة الخدمية لذوي الاحتياجات الخاصة والتي توفر لهم كافة المميزات التي تمنحها لهم الدولة بموجب القانون رقم 10 لسنة 2018 حيث يمنح القانون لهم نسب في كافة الوظائف الحكومية الشاغرة المعلن عنها ونسب من شقق وزارة الإسكان التي تخصصها للمتقدمين للحصول عليها وخصومات في تذاكر وسائل المواصلات العامة والعلاج المجاني وإجراء الفحص الطبي الشامل داخل المستشفيات العامة التابعة لوزارة الصحة مجانا بالإضافة إلى الحصول على سيارات معفاة من رسوم الضرائب والجمارك.

خطوات الاستعلام عن البطاقة الخدمة للمعاقين 2021

يستطيع المتقدمين من ذوي الاحتياجات الخاصة بأوراقهم لاستخراج البطاقة الخدمية عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي للحصول على حقوقهم التي توفرها لهم الدولة الاستعلام الإلكتروني وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط (من هنا)

اختيار أيقونة الاستعلام عن البطاقة الخدمية للمعاقين

كتابة بيانات الراغبين في الاستعلام بالتفصيل ( الاسم رباعي، الرقم القومي، محافظة الإقامة،...)

كتابة بيانات مكتب الشؤون الاجتماعية التابع له المستعلم

كتابة وسيلة التسليم التي تم اختيارها

الضغط على زر الاستعلام

ظهور كافة المعلومات اللازمة عن البطاقة الخدمية المستعلم عنها

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الاستعلام عن البطاقة الخدمية للمعاقين

عدد المستفيدين من البطاقة الخدمية للمعاقين

يبحث الكثيرين عن رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2021 عبر المنصات الإلكترونية حيث أصدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بيان بعدد المعاقين المستفيدين بالبطاقة الخدمية حيث أكد البيان أن عدد المستفيدين بلغ 3 مليون شخص خلال السنوات الـ 10 الأخيرة يتمتعون بكافة حقوقهم التي منحها لهم القانون.