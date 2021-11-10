الأربعاء 10 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

فرصة سريعة..

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2021

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

مازال رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2021 يحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل من قبل الملايين من ذوي الاحتياجات الخاصة حيث تعد الوسيلة الوحيدة للحصول على حقوقهم التي منحها لهم القانون، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام و عدد المستفيدين من الكارت الخدمي. 

 

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2021

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط (من هنا) يمكن من خلاله الراغبين في الاستعلام عن البطاقة الخدمية لذوي الاحتياجات الخاصة والتي توفر لهم كافة المميزات التي تمنحها لهم الدولة بموجب القانون رقم 10 لسنة 2018 حيث يمنح القانون لهم نسب في كافة الوظائف الحكومية الشاغرة المعلن عنها ونسب من شقق وزارة الإسكان التي تخصصها للمتقدمين للحصول عليها وخصومات في تذاكر وسائل المواصلات العامة والعلاج المجاني وإجراء الفحص الطبي الشامل داخل المستشفيات العامة التابعة لوزارة الصحة مجانا بالإضافة إلى الحصول على سيارات معفاة من رسوم الضرائب والجمارك.

 

خطوات الاستعلام عن البطاقة الخدمة للمعاقين 2021

يستطيع المتقدمين من ذوي الاحتياجات الخاصة بأوراقهم لاستخراج البطاقة الخدمية عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي للحصول على حقوقهم التي توفرها لهم الدولة الاستعلام الإلكتروني وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط (من هنا)
  • اختيار أيقونة الاستعلام عن البطاقة الخدمية للمعاقين
  • كتابة بيانات الراغبين في الاستعلام بالتفصيل ( الاسم رباعي، الرقم القومي، محافظة الإقامة،...)
  • كتابة بيانات مكتب الشؤون الاجتماعية التابع له المستعلم
  • كتابة وسيلة التسليم التي تم اختيارها
  • الضغط على زر الاستعلام
  • ظهور كافة المعلومات اللازمة عن البطاقة الخدمية المستعلم عنها

اقرأ أيضا 

الاستعلام عن البطاقة الخدمية للمعاقين

وائل لطفي يحاور فيلسوف السينما داود عبدالسيد

تدريب فنيين بـ«مياه قنا» على التعامل الأمن مع الكلور وخطط الطوارئ

عدد المستفيدين من البطاقة الخدمية للمعاقين 

يبحث الكثيرين عن رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2021 عبر المنصات الإلكترونية حيث أصدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بيان بعدد المعاقين المستفيدين بالبطاقة الخدمية حيث أكد البيان أن عدد المستفيدين بلغ 3 مليون شخص خلال السنوات الـ 10 الأخيرة يتمتعون بكافة حقوقهم التي منحها لهم القانون.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات الاستعلام عن بطاقة الخدمات بطاقة الخدمات المتكاملة الرقم القومى رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2021 وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن

رئيس التحرير

وائل لطفي

الهوى المصرى

الأكثر قراءة

وائل لطفي يحاور فيلسوف السينما داود عبدالسيد

أول تعليق من الزمالك على مفاوضات الأهلى مع مصطفى فتحى

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 10-11-2021

صورة سائق الميكروباص المتهم في واقعة التحرش بـ«فتاة الحصري»

«جرائم مروعة».. بلطجي الفيوم ومدمن الإسكندرية ودبور الإسماعيلية

«إي كاردز» تزود «بريميوم كارد» بحلول «ekyc»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مستشفى الدمى.. حياة أخرى لذكريات الطفولة

إبراهيم داود

استعادة الجزويت

منى رجب

الأصول التى لا يعرفها الكثيرون الآن

ماجد حبته

الحوار الاستراتيجى المصرى الأمريكى

الحسين عبدالرازق

وانت مالك؟!

محمود خليل

الأدعية الدينية من التمائم والأحجبة إلى «السوشيال ميديا»

أحمد سعد زايد

الإسلام الإنسانى

ماجد حبته

الجوع يتصاعد.. والوقت يضيق

صور

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

بيت العائلة المصرية

محطة تل أبيب

المزيد

عباس: إسرائيل لن تتمتع بالسلام ما لم تعمل من أجله

حقيقة فرض ضريبة فردية على طعام السياح اليهود بالمغرب

الاحتلال يقتحم البيرة.. ومستوطنون يلحقون أضرارًا بممتلكات الفلسطينيين