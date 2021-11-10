كثافات مرورية متوسطة في حركة السيارات بالقاهرة والجيزة

أصدرت الإدارة العامة للمرور، نشرة المرورالصباحية وتشهد عدد من محاور وميادين القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأربعاء، كثافات مرورية متوسطة في حركة السيارات أعلى الكباري وفي محاور محافظتي القاهرة والجيزة، وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية لملاحظة حركة المرور ونشر الأوناش لرفع أي أعطال أو تحسبًا لوقوع أي حوادث أعلى المحاور والكباري.

نشرة المرور

وظهرت حركة السيارات أعلى كوبري أكتوبر بطيئة؛ بسبب زيادة الأحمال أعلى الوصلة المعلقة حتى رمسيس وللمتجه من مناطق وسط المدينة حتى مدينة نصر، وكذلك الأمر بمنطقة الكورنيش اتجاه المعادي أمام ماسبيرو ووزارة الخارجية.

كما ظهرت كثافات مرورية متوسطة بمحور صلاح سالم في الاتجاهين أمام المتجه من العروبة إلى المطار، وكذلك الأمر للمتجه من الطيران حتى مطلع أكتوبر؛ بسبب زيادة الأحمال.

كما شهد محور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولًا إلى شارع السودان كثافات مرورية متوسطة، وكذلك ظهرت كثافات بكوبري عباس والجامعة، وظهرت كذلك كثافات وتباطؤ في حركة السيارات بمحيط ميدان النهضة، ومحيط كوبري أحمد عرابي.