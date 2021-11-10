الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ جنوب سيناء خلال اجتماعه بمالكى الفنادق: السياحة أمن قومى

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن السياحة أمن قومي ومصدر هام للدخل القومي ولن نعود للوراء.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، المالكي ومدير الفنادق بشرم الشيخ، بحضور تامر مكرم رئيس جمعية المستثمرين، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ.

 

وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على ضرورة التزام الفنادق وكافة المنشآت السياحية بالقواعد الخاصة بتحقيق أعلى مستوى من الحفاظ على سلامة الغذاء والإجراءات الصحية بتلك المنشآت، وكذا بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتعلقة بالتصدي لفيروس كورونا، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات على الفور حيال المخالفين.

وطالب المحافظ بضرورة تكثيف الأطقم الطبية وأطقم فحص الجوازات بمطار شرم الشيخ الدولي لمواجهة التكدس والقضاء على ظاهرة الطوابير وتسهيل وسرعة الإجراءات بالمطار.

وأكد المحافظ علي قيام لجان من المحافظة والسياحة والصحة بالمرور على الفنادق والمطاعم والمنشآت السياحية للتأكد من التزام جميع المنشآت السياحية  والمطاعم، بتطبيق قواعد سلامة الغذاء والاشتراطات الصحية والوقاية من فيروس كورونا.

وأشار المحافظ إلى أن ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الذي عقد لمتابعة استعدادات قطاع السياحة للموسم الشتوي بحضور كل من وزراء: السياحة والآثار، والتعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة، والتنمية المحلية، ومحافظي جنوب سيناء، والأقصر، والجيزة، والقاهرة، وأسوان، والبحر الأحمر. ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورؤساء الغرف السياحية، وأصحاب ومديرو عدد من الفنادق.

 

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار الفنادق في تخصيص أماكن للعزل الصحي بداخلها، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد الفنادق المخالفة على الفور.

 

فيما كثفت محافظة جنوب سيناء من إجراءاتها الاحترازية المشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وتنفيذ تعليمات رئاسة الوزراء. 

جنوب سيناء فنادق السياحة امن قومي مالكي الفنادق

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وائل لطفي

الهوى المصرى

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