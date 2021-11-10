الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المدير العام للإيسيسكو يبحث مع والى الرباط آفاق التعاون

الدكتور سالم بن محمد
الدكتور سالم بن محمد المالك

بحث الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)،  مع محمد يعقوبي، والي إقليم الرباط سلا القنيطرة، آفاق التعاون بين الإيسيسكو والولاية، خاصة خلال الاحتفاء بالرباط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2022، وتهيئة كل الأجواء الملائمة لنجاح هذه الاحتفالية الكبيرة.


وخلال اللقاء، الذي جرى بمقر الولاية في الرباط، عبر الدكتور المالك عن تقدير وامتنان الإيسيسكو للمملكة المغربية، ومدينة الرباط التي تحتضن مقر المنظمة منذ عام 1982، وتشهد التعاون الكبير من جميع الجهات الحكومية المغربية، ومؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات التعاونية والهيئات.


من جانبه، ثمن والي الرباط مبادرة الإيسيسكو إعلان المدينة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2022، وموافقة الملك محمد السادس على هذه المبادرة، ووعد بأن يكون هناك تعاون وثيق من جانب الولاية لتنفيذ البرنامج الذي سيعد لهذه الاحتفالية، وتتواصل أنشطته على مدار العام.

تعاون لقاء المغرب الإسلام برنامج هيئة الثقافة مجتمع المجتمع المدنى الملك محمد السادس لثقافة للقاء منظمة العالم الإسلامي الاحتفال في العالم عاصمة الإيسيسكو مؤسسات المجتمع المدني الجهات الحكومية مؤسسات الجمعيات منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة

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