المدير العام للإيسيسكو يبحث مع والى الرباط آفاق التعاون

بحث الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، مع محمد يعقوبي، والي إقليم الرباط سلا القنيطرة، آفاق التعاون بين الإيسيسكو والولاية، خاصة خلال الاحتفاء بالرباط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2022، وتهيئة كل الأجواء الملائمة لنجاح هذه الاحتفالية الكبيرة.



وخلال اللقاء، الذي جرى بمقر الولاية في الرباط، عبر الدكتور المالك عن تقدير وامتنان الإيسيسكو للمملكة المغربية، ومدينة الرباط التي تحتضن مقر المنظمة منذ عام 1982، وتشهد التعاون الكبير من جميع الجهات الحكومية المغربية، ومؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات التعاونية والهيئات.



من جانبه، ثمن والي الرباط مبادرة الإيسيسكو إعلان المدينة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2022، وموافقة الملك محمد السادس على هذه المبادرة، ووعد بأن يكون هناك تعاون وثيق من جانب الولاية لتنفيذ البرنامج الذي سيعد لهذه الاحتفالية، وتتواصل أنشطته على مدار العام.