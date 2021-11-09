تجديد حبس المتهمين بسرقة هاتف طالبة في السلام

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس متهمين بسرقة هاتف محمول من إحدى الفتيات بالقاهرة بالإكراه، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وكانت قد أمرت النيابة باستكمال تحريات المباحث حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم) بأنه حال سير نجلته (طالبة، مقيمة بذات العنوان)، فوجئت بمركبة "توك توك" يستقلها شخصان قام أحدهما باستيقافها ومحاولة إجبارها على استقلال المركبة قيادة الآخر، إلا أنها قاومتهما فقاما بالاعتداء عليها، والاستيلاء منها على هاتفها المحمول كرهاً عنها ولاذا بالفرار، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين "لهما معلومات جنائية" ومقيمان بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال إستقلالهما مركبة "توك توك" قيادة أحدهما، وبحوزتهما (الهاتف المحمول المستولى عليه – سلاح نارى "فرد خرطوش" – طلقة من ذات العيار)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة المشار إليها بإستخدام المركبة والسلاح النارى المضبوطان بحوزتهما، وباستدعاء المُبلغ وبصحبته المجنى عليها، تعرفت على المتهمان، واتهمتهما بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.